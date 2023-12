Geisingen

Vergessenes Essen auf dem Herd verursacht Feuerwehreinsatz

Geisingen / Lesedauer: 1 min

Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen und in der Folge eine starke Rauchentwicklung hat am Mittwoch zu einem Einsatz der Geisinger Feuerwehr an einem Mehrfamilienhaus in der Dekan-Hornung-Straße geführt.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 09:07 Von: sz