Einen runden Geburtstag feiert man gebührend und plant den schon rechtzeitig. Kaum zu glauben, dass Gutmadingen erst 750 Jahre alt ist, aber die Urkunden gaben bis vor gut einem Jahr nicht mehr her. Also plant man nun den 750. Geburtstag an zwei Wochenenden, am 16. und 17. September sowie am 13. Oktober.

Der Ortschaftsrat hatte für die Vorbereitungen ein Organisations– und Planungsgremium einberufen, das in zahlreichen Sitzungen getagt hat. Allerdings ist inzwischen eine Urkunde aufgetaucht, die Emil Kramer besitzt, der zufolge Gutmadingen 24 Jahre älter, also 774 Jahre alt, ist.

Das weiß auch die Ortsverwaltung, wie Ortsvorsteher Norbert Weber betont. Aber es ist nicht der erste Ort, der ein Jubiläum vorbereitet und dann zwischen Vorbereitung und Fest durch das Auffinden eines Dokumentes in irgendeinem Archiv plötzlich feststellt, dass er doch älter ist.

Vielleicht bald die nächste Feier?

Aber Jubiläen feiert man nun einmal mit sogenannten runden Zahlen, und bis zu den ersten Vorbereitungen waren es nun 750. Vielleicht, so Weber, kann man in einigen Jahren ein weiteres rundes Jubiläum feiern. Die Urkunde, die Emil Kramer hat, ist aus dem Jahr 1249 und befindet sich im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Es ist eine Urkunde aus dem Zehntstreit zwischen dem Kloster Salem und den Herren von Wartenberg.

Gutmadingen ist natürlich weitaus älter, wie die ganzen Orte, die mit „ingen“ enden, mindestens 1200 oder 1250 Jahre alt. Wenn zur damaligen Zeit eine Urkunde erstellt wurde, gab es schon eine Siedlung, wie alt die aber war, ist unklar. Geisingen wurde mit Kirchen–Hausen 764, Aulfingen 770 und Leipferdingen 778 und das benachbarte Neudingen 870 Jahre alt.

120 Gräber aus der Merowingerzeit entdeckt

Vor zwei Jahren wurden mehr als 120 Gräber aus der Merowingerzeit im Neubaugebiet Westäcker gefunden. Und sogar ein Grab aus der Steinzeit kam im Zuge der archäologischen Erkundungen zutage. Aber es gibt keine Urkunden.

Nun feiert Gutmadingen eben seinen 750. Geburtstag. Im Organisationsteam waren neben Mitgliedern des Ortschaftsrates Vertreter der Gutmadinger Vereine. Nach monatelanger banger Frage, ob denn nun einzelne Funde aus den Grabungen ausgestellt werden oder nicht, ist die Antwort : ja.

Landesarchiv stimmt Ausstellung zu

Das Landesarchiv in Rastatt hat zugestimmt, dass einzelne Funde präsentiert werden dürfen. Hierfür ist die zentnerschwere Vitrine bereits angeliefert worden. Es wird beim Festakt am 16. September Referate zu den Ausgrabungen durch die Grabungsfirma und das Landesdenkmalamt geben. Geplant sind weitere Führungen durch die Arbeit der Grabungen, die neben den dargestellten Funden viele Bilder von den Arbeiten beinhalten.

So wird gefeiert

Auftakt zu den beiden Jubiläumswochenenden ist am Samstag, 16. September, mit einem, Festakt. Beginn ist um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang, um 20 Uhr folgt das Bankett mit Ansprachen und Referaten. Nils Bambusch vom Kreisarchiv Tuttlingen wird über die Geschichte von Gutmadingen sprechen, Georg Häußler und Andreas Haasis–Berner über die Ausgrabungen.

Am Sonntag ist Familientag ab 10.30 Uhr für alle Gutmadinger geplant — rund um das Gemeinschaftshaus. Die Landfrauen servieren Kaffee und Kuchen, der FC betreibt den Bierstand, die Feuerwehr den Weinstand, die Donaumusikanten Getränke aus Bier, die Harmonie sorgt für das Essen, die Anglergesellschaft Villingen serviert Lachs, die Narrenzunft sorgt vor den Service und den Bereich Spülen, der Kindergarten bietet Kinderschminken an, die Ministranten eine Wurfbude, die Kramerfreunde Schlepperfahren und außerdem gibt es eine Hüpfburg.

Am Freitag, 13. Oktober, ist ab 19 Uhr ein weiterer Jubiläumsabend mit der Vorstellung des Heimatbuches sowie Unterhaltung mit dem Comedian Jochen Prang geplant. Während der Veranstaltungen ist auch eine Ausstellung von historischen und als Gegenüberstellung von aktuellen Bildern aus der Ausstellung der Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur.