Geisingen

Unbekannte brechen in Bauhof und Feuerwehrmagazin ein

Geisingen / Lesedauer: 1 min

Zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, sind bislang Unbekannte in das gemeinsame Gebäude des Bauhofes und der Feuerwehr der Stadt Geisingen in der Straße Am Amtenstieg eingebrochen. Vermutlich unter Nutzung eines Fahrzeuges als Aufstiegshilfe gelangten die Täter an ein erhöhtes Fenster und hebelten dieses aus den Angeln, wie die Polizei mitteilt.