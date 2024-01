Derzeit hat Geisingen keine Flüchtlinge, die Container an der Krankenhausstraße sind seit ein paar Wochen weg. Dennoch wird dort aktuell gebaut. Denn in wenigen Wochen sollen dort neue Container stehen.

Anfang des Jahres wurden die nun abgebauten Container aufgestellt und in Betrieb genommen. Untergebracht waren dort für relativ kurze Zeit größtenteils Flüchtlinge aus der Ukraine. Zumindest so lange, bis sie sich eine eigene Wohnung gesucht hatten. Denn im Gegensatz zu Asylantragstellern konnten sie sich eigenhändig eine andere Unterkunft oder Wohnung suchen.

Infoveranstaltung von Stadt und Kreis

Doch nun tut sich in der Krankenhausstraße wieder etwas. Der Boden wird hergerichtet und in wenigen Wochen werden dort neue Container aufgestellt. Die bereits abgeholten Container waren gemietet, die neuen sind gekauft. Doch was passiert dort nun eigentlich?

Um diese Frage zu beantworten, hatte die Stadt Geisingen und das Landratsamt Tuttlingen hatten zu einer Informationsveranstaltung in die Stadthalle eingeladen, um mit den Anwohnern, aber auch mit der Bevölkerung zu diskutieren und vor allem zu informieren.

Bernd Mager, Sozialdezernent des Landratsamtes in dessen Amt das Thema Flüchtlinge fällt, stand Rede und Antwort. Knapp 40 Einwohner kamen in die Stadthalle und informierten sich. Bürgermeister Martin Numberger erklärte eingangs, dass die Gemeinden verpflichtet sind, Flüchtlinge in der sogenannten Anschlußunterbringung aufzunehmen.

Wasserschaden in der GU verhindert Belegung

Der Kreis bringt die Flüchtlinge nach der Zuweisung vom Land in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften (GU) unter. Sind in Gemeinden GU’s vorhanden, werden die dortigen Plätze auf die bei der Anschlussunterbringung angerechnet. In diesem Punkt, so Numberger, verhalte sich der Kreis gegenüber den Gemeinden sehr kooperativ.

Rege diskutiert und auch Bedenken vorgetragen wurde von den rund 40 Anwesenden bei der Infoveranstaltung von Stadt und Landratsamt über den Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft an der Krankenhausstraße. (Foto: DPA/Haug )

Geisingen hat derzeit allerdings keine Flüchtlinge in GU’s. Die an der Krankenhausstraße ist weg und die am Waldburgisweg kann nicht belegt werden. Ein Wasserschaden verhindert dort eine Belegung. Und das seit geraumer Zeit. Seit zwei Jahren werden Gutachten und Gegengutachten erstellt, und erst im November fand der erste Gerichtstermin statt.

Mitte Januar 2024, so Bernd Mager, soll ein Urteil gefällt werden. Ob man dann gleich mit einer Sanierung beginnen kann, ist allerdings noch offen.

Geisingen ist bei der Rot-Grün-Liste tiefrot

Nichtsdetotrotz führt der Kreis eine sogenannte Rot-Grün-Liste. Rot sind die Gemeinden, die bei den Zahlen der aufzunehmenden Flüchtlinge im Minus liegen, und Geisingen ist derzeit tiefrot. Deshalb hat auch der Gemeinderat schon vor einigen Wochen der Veränderung und Ausbaus des Standortes an der Krankenhausstraße zugestimmt. Dort entsteht eine Containeranlage mit zwei Stockwerken, in der rund 50 Personen untergebracht werden sollen.

Einige Anlieger hatten schon etwas Sorgen, manche mehr, manche weniger. Es werde am Anfang auf jeden Fall einen Securitydienst geben, versicherte Mager. Und bei Problemen stünden Sozialarbeiter und auch der Hausmeister zur Verfügung.

Alle einig: So geht es nicht weiter

Es kamen auch Diskussionen auf, weshalb Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Bernd Mager stellte richtig, der Kreis sei verpflichtet, die Menschen aufzunehmen. Gesetze, die eventuell Anreize für die Flucht nach Deutschland sind, könne der Kreis nicht ändern, das sei Aufgabe des Bundes.

Einigkeit herrschte darüber, dass es so wie bisher auch mit den Sozialleistungen nicht weitergehen könne. Bei der Belegung der GU am Waldburgisweg vor sechs Jahren gab es einen Helferkreis, Bürgermeister Martin Numberger hofft, dass sich so etwas wieder findet, um die Integration zu erleichtern. Voraussichtlich Ende Januar werden an der Krankenhausstraße dann die ersten Flüchtlinge einziehen.