Springen, Dressur und Geländeprüfungen

Der Reitverein Kirchen–Hausen wird in diesem Jahr 43 Jahre alt und veranstaltet am Wochenende, Samstag, 19., und Sonntag, 20. August, sein 50. Reitturnier.

Es ist zwar ein Jubiläumsturnier, das aber auch aufgrund einer dünnen Personaldecke des Vereins in kleinerem Rahmen als die früheren Turniere stattfindet. Es wird bei den Prüfungen keine Springen der Klasse M geben, die Spring– und Dressurprüfungen gehen bis zur Klasse L und A mit Stechen. Was beim Reitverein nicht fehlen darf, sind Geländeprüfungen, also Prüfungen der sogenannten Vielseitigkeit.

Diese Prüfungen waren schon immer eine Lieblingsdisziplin des Gründers des Reitvereins, Rainer Güss der vor zwölf Jahren verstarb. Das Reitturnier, ein Rainer–Güss–Gedächtnisturnier, ist auch eine Erinnerung an den umtriebigen Vorsitzenden. Vor 55 Jahren zog die Familie Güss von Engen nach Kirchen–Hausen. In der Weilerstraße fanden sie ein Haus mit leerstehendem Ökonomieteil der Familie Trendle. Das war der Beginn der organisierten Reiterei und der Familie Güss in Kirchen–Hausen. Im damaligen Baugebiet in der Weilerstraße nebenan wurden die ersten Turniere, noch Reitertage unter dem Namen des Reitvereins Engen organisiert. Dann wurde 1980 der Reitverein gegründet, 1985 konnte die Familie Güss das Anwesen in der Donautalstrasse erwerben. Dort hat seither der Reitverein seinen Sitz, die Familie Güss hat dort auch einen Reitstall und eine Reithalle errichtet.

Güss und Pferde sind eine Einheit, seit Jahrzehnten ist der Name mit dem Reitsport verbunden. Früher in Engen, und mit dem Umzug von Rainer Güss auch in Kirchen–Hausen. 50 Turniere seit der Gründung vor 43 Jahren und das auch mit Zwangspausen wegen Corona und einmal wegen einer Pferdeerkrankung in der Region. In manchen Jahren wurden mehrere Turniere veranstaltet, das klassische Reitturnier auf dem Turniergelände beim Sportplatz, und dann noch ein fast ausschließliches Vielseitigkeitsturnier beim Rückhaltebecken in Richtung Immensitz. Zum Zehnjährigen des Vereins 1990 wurde sogar ein großes Turnier mit Springen bis zur Klasse S durchgeführt. Das war ein Ereignis das in die Geschichte des Vereins einging, sich aber aufgrund der hohen Preisgelder für die S–Prüfung nicht rechnete. Anders als beispielsweise das Donaueschinger CHI fehlten den Kirchen–Hausener eben die großen Sponsoren. Seit der Gründung des Reitvereins sind Mitglieder der Familie Güss entweder als Vorsitzende oder durch weitere Personen im Vorstand tätig. Seit diesem Jahr ist mit Sabrina Mayer die dritte Generation an der Spitze des Vereins.

Am Samstag sind keine Springen, dafür steht vor allem der Reiternachwuchs auf dem Programm. Mit Führzügel–Wettbewerben für Pferde und Ponys, Cross–Country und mit Kostümwertung. Hier ist der jüngste Nachwuchs ab 12.15 Uhr in sieben Prüfungen am Start, ab 8.30 bis circa 11.30 Uhr sowie ab 14.15 Uhr ist Dressur, ab 11.30 Uhr ist ein Reiter–Wettbewerb. Geländeritte sind ab 17 Uhr. Am Sonntag sind dann ab 8.30 Uhr Springprüfungen. Insgesamt werden dennoch 26 verschiedene Prüfungen angeboten. Bis zum Turnierbeginn am Samstag ist für die Mitglieder noch einiges zu tun, bis auf dem Platz beim Sportplatz in Kirchen–Hausen zum ersten Mal die Glocke für den ersten Start läutet. Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist durch die Mitglieder und Helfer ebenfalls gesorgt. Für Kinder gibt es viele Überraschungen, wie ein Spieleland oder Schminken.