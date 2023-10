Sperrung der Landesstraßen bei Kirchen-Hausen

Die Fahrbahn im Einmündungsbereich der Landesstraßen 185/191 bis zur Einfahrt zum Geisinger Stadtteil Kirchen-Hausen muss aufgrund von starken Fahrbahnschäden erneuert werden. Die Bauarbeiten starten am Montag, 23. Oktober, und dauern voraussichtlich bis zum 28. November an.

Die Umsetzung erfolgt in drei Bauabschnitten. Die Verkehrsanbindung der Gewerbebetriebe „Im Espel“ sowie zur Flottentankstelle und der Shell-Tankstelle ist dauerhaft gewährleistet. Die Umleitung von und nach Kirchen-Hausen erfolgt über die Kreisstraße 5922 (Hintschingen). Der Verkehr vom Kreisverkehr Geisingen nach Blumberg wird über Hüfingen umgeleitet. Für den Verkehr von Blumberg und aus dem Aitrachtal ist die Landesstraße 185 in Richtung Kreisverkehr (B31) in allen drei Bauabschnitten befahrbar.