Holger Milkau hat derzeit viel zu tun. Das E-Center in Tuttlingen ist an die Abrissfirma übergeben worden. Der neue Edeka in Geisingen nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Und dann gibt es da noch ein weiteres Projekt, das für den Kreis Tuttlingen in der Pipeline steht.

„Wir sind ein bisschen hinten dran“, sagt Holger Milkau beim Treffen vor dem neuen Geisinger Markt. „Das Dach haben wir erst vor zwei Wochen dicht bekommen.“ So hätten Gipser und Installateur teils in einer Tropfsteinhöhle arbeiten müssen.

Die knapp zwei Wochen vor der Fasnet hätten dem Projekt dann aber wieder in die Karten gespielt. Nun sollen mehrere Gewerke zeitgleich erledigt werden. Der Plan sehe vor, den Laden Ende Juni zu eröffnen, berichtet Milkau, Inhaber von sechs Edeka-Märkten.

Leergutannahme bringt Besonderheit mit sich

Die Parkplätze sind bereits gepflastert, etwa 100 Parkmöglichkeiten gibt es vor dem neuen Markt. Dieser ist derzeit noch von einem Gerüst umringt.

„Dort entsteht ein Spielturm für Kinder. Auch Fahrradparkplätze sowie Ladestationen für E-Bikes wird es geben“, sagt Milkau und deutet auf die linke Gebäudeseite. Dort werden später dann auch 40 Sitzplätze des Marktbistros im Außenbereich zu finden sein.

Derzeit ist das Gelände des Edeka-Marktes noch eine Baustelle. Später werden dort neben 100 Parkplätzen auch ein Spielturm für Kinder sowie Fahrradstellplätze zu finden sein. (Foto: Linda Seiss )

Zwischen Werkzeugen und Kabeln geht es dann in den Eingangsbereich. Dort wird sich auch direkt eine Besonderheit des neuen Marktes befinden: die Leergutannahme. Das abgegebene Leergut wird nämlich durch einen Tunnel, der unterhalb des Marktes verläuft, direkt ins Lager geleitet, erklärt Milkau.

Betritt man den Laden, wird linker Hand die Bäckerei mit Produktion für den Mittagstisch zu finden sein. Ebenso der Bistrobereich mit 60 Sitzplätzen. Daran schließt sich ein Schulungsraum an. In diesem sollen Kochinseln installiert werden, sodass beispielsweise auch Kochkurse oder Weinverkostungen angeboten werden können, berichtet Milkau.

Mittagstisch wird in Geisingen produziert

Rechter Hand des Eingangs wird neben der Blumenabteilung der Obst- und Gemüsebereich sein. Dort schließt eine „Schnippelküche“ an, in der im Markt angebotene Obst- und Gemüse-Convenience zubereitet werden soll.

Im Boden sind einige Rohre zu sehen. „Das sind die Leitungen für die Kältetechnik, wir verwenden umweltfreundliches CO2-Kältemittel als Kälteträger“, erklärt Milkau. Einige Schritte weiter steht eine Hubleiter. Dort wird nach Fertigstellung des Baus die Frischeabteilung, also Fleisch, Fisch und Käse zu finden sein.

„Hier befinden wir uns in der Produktion“, erklärt Milkau im Raum hinter der künftigen Frischeabteilung. Zubereitet werden soll dort alles, was beim Mittagstisch angeboten werden soll - und zwar auch für die anderen Märkte.

Neuer Markt geplant

Apropos andere Märkte: Ware, Regale und Kältetechnik sind aus dem alten E-Center in Tuttlingen ausgeräumt worden. Das Gebäude ist „besenrein“ an das Abbruchunternehmen übergeben worden.

Wir haben mehrere Märkte in verschiedenen Stadien, es ist einiges los bei uns. Holger Milkau

Denn binnen eines Jahres sind nun zwei Märkte geschlossen worden, um sie neu zu bauen. Die Mitarbeiter seien aber für die Zwischenzeit alle in anderen Märkten untergebracht worden. Denn Milkau betreibt insgesamt sechs Läden, so auch in Blumberg, Aldingen, Immendingen und Emmingen-Liptingen.

Das E-Center in Tuttlingen ist ausgeräumt und dem Abbruchunternehmen übergeben worden. (Foto: Sabine Krauss )

Dort steht dann auch das nächste Projekt an. 2019 hatte Milkau den Edeka in Emmingen übernommen. Dieser sei aber mit seinen 450 Quadratmetern Fläche zu klein und nicht mehr zeitgemäß.

Im Sinn hat er einen Markt mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche, „am besten zwischen Emmingen und Liptingen“, so Milkau. „Wir sind aber noch ganz am Anfang. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr ein Grundstück kaufen und damit in die Planungen einsteigen können.“

So viele Artikel werden in den Märkten angeboten

Der Markt in Geisingen ist deutlich größer. Weil es sich um die Zentrale der Milkau-Märkte handelt und Verwaltung, Produktion und Schulungsmöglichkeiten vor Ort sind, umfasst das Gebäude 3000 Quadratmeter. „Wir sind an diesem Standort groß geworden und er hat sich etabliert.“

Davon stehen 1750 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. „Das ist eine Größe, mit der man gut arbeiten kann“, sagt Milkau. Ein neuer Markt in Aldingen würde ebenfalls mit dieser Verkaufsfläche geplant werden. „Das braucht man, um das Sortiment unterzubringen“, erklärt der Unternehmer.

Etwa 25.000 Artikel soll das Sortiment in Geisingen umfassen. Zum Vergleich: In Immendingen werden etwa 20.000 Artikel angeboten, in Emmingen-Liptingen derzeit 9000. In Tuttlingen werden es voraussichtlich 35.000 Artikel sein, so Milkau. Das E-Center in Tuttlingen wird nochmals deutlich größer. 3200 Quadratmeter groß soll die Verkaufsfläche dort werden.

Bis Pfingsten soll Ware im Geisinger Markt eingeräumt werden

Doch zurück in den Rohbau nach Geisingen: 18 Arbeitsplätze für die Verwaltung entstehen dort. Neben der Getränkeabteilung befinden sich später dann auch die Kassen. Geplant sind einige Selfscan-Terminals, „denen ist ein großer Stellenwert einzuräumen“, findet Milkau.

Bis dort das erste Produkt gescannt wird, vergehen noch einige Monate. Ziel sei es, bis Mitte/Ende Mai, also grob bis zu den Pfingstferien, das Sortiment einzuräumen. Fünf bis sechs Wochen dauert es dann nochmals, bis der Markt eröffnet, rechnet Milkau vor.