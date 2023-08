So klappt die Betriebsübergabe

Am Ende ist alles in trockenen Tüchern und Jürgen Weber kann sich entspannt zurücklehnen. Seinen Betrieb für Elektroinstallationen in Gutmadingen hat er nach 30 Jahren an einen Nachfolger übergeben. Nicht selbstverständlich. Viele Betriebsinhaber sind vergeblich auf der Suche nach jemandem, der die Geschäfte weiterführt und müssen ganz schließen. Alexander Preis, der den Elektro–Betrieb nun übernommen hat, arbeitet schon seit 2011 in dem Betrieb.

So wurde aus Elektro Weber Anfang August Elektro Preis. Neuer Inhaber, neuer Name. Auf Arbeitskleidung, den Autos und an der Werkstatt können es die Kunden lesen. Doch ändern soll sich sonst nicht viel, betont der frisch gebackene Selbständige Alexander Preis. Der 37–Jährige freut sich auf die neue Herausforderung und blickt selbstbewusst nach vorne. „Mich kennen ja schon alle — die Kunden und die Lieferanten. Ich gehe davon aus, dass der Betrieb eine solide Zukunft vor sich hat.“

Das glaubt Jürgen Weber auch. Trotzdem hat er sich von seinem Betrieb getrennt. „Es hat mir immer riesigen Spaß gemacht“, sagt der 55–jährige Elektromeister. Doch jetzt sei Zeit für etwas Neues. Nach dem Betrieb richtete sich sein ganzes Leben. Es blieb wenig Zeit für seine zwei Kinder und seine Frau Bettina. Der Sohn hat zwar auch eine Lehre zum Elektriker abgeschlossen, aber den Betrieb wollte er noch nicht übernehmen, sondern lieber eigene Erfahrungen sammeln.

Das Unternehmen steht auf einer guten Basis. Das haben auch die Experten der Handwerkskammer Konstanz ermittelt. Als klar war, dass er sich von seinem Betrieb trennen möchte, hat Weber die kostenlose Beratung der Kammer in Anspruch genommen. Dort haben die betriebswirtschaftlichen Berater Melita Zivoder und Thomas Rieger anhand der AWH–Methode, die extra für Handwerksbetriebe entwickelt wurde, den Unternehmenswert errechnet. „Was wir ermitteln ist nicht der Marktwert, sondern ein Richtwert, an dem sich die Verhandlungen orientieren können“, sagt Melita Zivoder.

Zivoder, die Weber während der Übergabe begleitet hat, betont, dass der Faktor Zeit nicht zu unterschätzen sei. „Einige Inhaber haben die Vorstellung, den Betrieb innerhalb von ein paar Monaten zu übergeben. Das ist in den meisten Fällen nicht möglich“, sagt sie. Sie rät, sich schon vorzeitig Gedanken zu machen, wie eine Nachfolgelösung aussehen könnte.

Auch den Nachfolger hat die Handwerkskammer umfassend beraten — vom Businessplan über Rechtsfragen bis hin zur Finanzierung. Laut Jürgen Weber war es ein sehr fairer Preis. „Das Ganze soll ihm ja auch noch Spaß machen“, gibt Weber die Begründung. Er wollte nicht das Maximum rausholen, sondern, dass sein ehemaliger Mitarbeiter die Belastung noch gut stemmen kann. „Wir sind breit aufgestellt“, sagt Preis und ist sich sicher, dass der Betrieb auch in Zukunft gut laufen wird.