Scheibe an geparktem Auto eingeschlagen

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, im Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr die rechte hintere Seitenscheibe eines grauen Skoda Fabia eingeschlagen, der im Fliederweg in Aulfingen abgestellt war. Das berichtet die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461/9410, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.