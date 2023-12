Neues Wasserwerk läuft nach Kinderkrankheiten stabil

Das neue Wasserwerk des Zweckverbandes Wasserversorgung unteres Aitrachtal läuft nach einigen „Kinderkrankheiten“ im Anfang reibungslos, wie Wassermeister Andreas Schellhammer bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes mitteilte.

Am Anfang hat ein elektrischer Schaden die Steuerung lahmgelegt, der Schaden ist aber umgehend behoben worden.

Enorm gestiegen sind die Stromkosten für das neue Wasserwerk, das in diesem Jahr in Betrieb ging. 2023 wurde mit 175.000 Euro kalkuliert, anhand der Verbräuche der vielen Pumpen und elektrischen Aggregate muss für 2024 mit insgesamt 204.000 Euro gerechnet werden. Auf das Wasserwerk entfallen davon 180.000 Euro und auf die verschiedenen Pumpwerke nochmals 24.000 Euro. Das führt mit den gestiegenen Kosten für die Verbrauchsartikel für die Anlage zu einer höheren Verbandsumlage die gegenüber dem Plan von 2023 im nächsten Jahr auf 784.000 Euro ansteigt. Die Betriebskostenumlage erfolgt einmal nach den Anteilen bzw. den gebuchten Förderquoten und zum anderen nach den tatsächlichen abgenommenen Kubikmetern Wasser. Bei letzterem liegt der Betrag bei rund 70 Cent. Die Investitionen beschränken sich auf Kleinreparaturen an den Tiefbrunnen und an den fünf Hochbehältern des Verbandes.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Wasserwerkes und der damit verbundenen Entkalkung des Wassers kam es bei wenigen Fällen zu rostigem Wasser aus den Leitungen. Das liegt und lag aber eindeutig nicht an den Verbandsleitungen, sondern in allen Fällen bei den Hausanschlüssen. Auch der vermeintliche Chlorgeruch an einigen Stellen ist nicht auf eine erhöhte Chlorbeigabe zurückzuführen, sondern ebenfalls im weichen Wasser. Der biometrische Film an den Leitungen löst sich auf, was den Geruch wie Chlor mit sich zieht.

Durch den Neubau des Wasserwerkes konnte die Ozonaufbereitung im Hochbehälter Kohlerberg stillgelegt werden, diese Anlage wird aber gewartet und für Notfälle vorgehalten. Auch für den Zweckverband kommen neue Vorschriften und damit Arbeit und Kosten zu. Es gibt eine neue Trinkwasserverordnung sowie eine Trinkwassereinzugsgebiet-Verordnung, wie Josef Mayer-Wolf vom Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Tuttlingen mitgeteilt hat.