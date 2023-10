Mitten in Geisingen soll ein geschichtsträchtiges Gebäude zum Anlaufpunkt für Geschäftsreisende, Urlauber, aber auch für Einheimische werden. Noch ist nicht alles fertig. Doch Stefanie Baintner und Robert Müller haben den Betrieb bereits aufgenommen. Seit vier Jahren wird die „Krone“ nun schon umgebaut ‐ und dabei sind einige Entdeckungen gemacht worden.

Boutiquehotel statt Boardinghouse

Der Brunnen plätschert vor dem Haus mit den roten Fensterläden. „1280 Die Krone“ ist dort in goldenen Ziffern zu lesen. Darüber hängt eine goldene Krone. Die schwere Holztür ist einen Spalt weit geöffnet. Dahinter wartet Stefanie Baintner. Sie ist ein Teil der Geschäftsführung des neuen Boutiquehotels. Robert Müller, der zugleich der Inhaber und Betreiber des Restaurants „Zum Hecht“ in Geisingen ist, ist der zweite Geschäftsführer.

Dass die „Krone“ ein Boutiquehotel geworden ist, hat sich während des Projektes entwickelt, berichtet Baintner. Denn zuerst sei ein Boardinghouse angedacht gewesen. „Wir haben uns überlegt, was machbar und für die Region attraktiv ist. Es kamen immer mehr Ideen hinzu.“

„Krone“ in Geisingen war schon immer ein Gasthaus

Teil dieses Prozesses waren auch Recherchen zu der Geschichte des Hauses. „Die Krone war schon immer ein Gasthaus, und es hieß auch schon immer Krone“, berichtet sie von den Ergebnissen. „Es ist eines der ältesten Gasthäuser der Ostbaar und hatte auch damals schon eine Beherbergungsgenehmigung“, sei also schon immer ein Ort gewesen, an dem Menschen zusammen gelacht, gegessen und gefeiert haben.

Und genau so wollen wir es fortführen. Stefanie Baintner

Dabei stand es noch vor einigen Jahren gar nicht gut um das denkmalgeschützte Gebäude. „Der Inhaber, Christoph von Bothmer, hat das Haus gekauft, um es zu erhalten und zu retten“, berichtet sie. Denn zuvor stand es jahrelang leer, drohte laut Baintner zu verfallen.

„Ich finde es bemerkenswert, was er investiert und welche Chance er der Stadt und uns gibt“, sagt Baintner mit Blick auf den Inhaber. Seit gut sechs Wochen ist das Hotel geöffnet, seit vier Wochen auch die Bar im Gewölbekeller. Diese werde gut angenommen, sei es von Einheimischen oder Hotelgästen.

Im Januar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

„Wir sind seit knapp vier Jahren am Umbau. Wir mussten und wollten nach der langen Bauphase aber starten“, erklärt sie mit Blick auf die noch laufenden Bauarbeiten in den beiden nebenliegenden Häusern. 14 Zimmer stehen momentan zur Verfügung. Ab Januar soll dann alles fertig sein und 29 Zimmer zur Verfügung stehen.

Veranstaltung mit Donaubergland Biermenü-Abend am 19. Oktober In Zusammenarbeit mit der Donaubergland Tourismus GmbH und der Hirsch-Brauerei laden Stefanie Baintner und Robert Müller vom Hotel „1280 - Die Krone“ am Donnerstag, 19. Oktober, ab 18.30 Uhr, zu einem Biermenü-Abend ein. Das viergängige Menü kostet inklusive Bierverkostung und Unterhaltung 59 Euro pro Person. Diplom-Braumeister Karl-Hermann Marx von der Hirsch-Brauerei in Wurmlingen und Donaubergland-Geschäftsführer Walter Knittel haben einige Informationen rund um Biersorten, Biergeschichte und auch Biergeschichten im Gepäck. Das Essen gibt es von Küchenchef Müller vom angrenzenden „Gasthaus zum Hecht“. Zudem wird es einen Rundgang durch das 1280 erbaute Gebäude geben, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Bier ist laut Donaubergland seit mehr als 250 Jahren eines der wichtigsten Getränke in der Region – doch mit Geisingen habe einer der ersten schriftlichen Nachweise von Braugetreide im frühen Mittelalter zu tun. Noch sind laut Baintner einige der bis zu 45 Plätze frei, eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon: 07704/33 80 511; E-Mail: [email protected]

Derzeit bietet die Krone Frühstück für Hausgäste, aber auch externe Gäste an. Mittelfristig soll es zudem einen Mittagstisch geben. „Derzeit können wir das aber personell nicht abdecken“, sagt Baintner.

Bei Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude ist viel Handarbeit gefragt

Derzeit arbeiten etwa zehn Festangestellte sowie einige Aushilfen in der Krone. Der Personalstamm soll aber noch wachsen. An der Rezeption seien beispielsweise Stellen offen, aber auch für den Service und im Reinigungsbereich werde noch Personal gebraucht. Vor allem, wenn ab Januar alle drei Gebäude fertig sind.

Zukünftig sollen Hecht und Krone eins werden. Stefanie Baintner

„In Hochzeiten waren 40 Bauarbeiter am Tag auf der Baustelle ‐ alle aus der Region“, erinnert sich die Geschäftsführerin. Dass die Sanierung so lange dauert, hänge auch damit zusammen, dass ein Großteil der Bereiche viel Handarbeit erforderte. Sie zeigt auf die Steinwand im Gastraum. „Eine Person ist alleine ein Jahr damit beschäftigt gewesen, die Fugen der Steinwände mit einem Bürstchen zu reinigen.“

Goldener Tunnel verbindet zwei Gewölbekeller

Sie geht ein Stockwerk tiefer in den Gewölbekeller. Dort befindet sich eine beleuchtete Bar. Am Ende des Raumes kommt dann eine Besonderheit: ein goldener Tunnel, der zum zweiten Gewölbekeller führt. Dieser ist während der Bauarbeiten gegraben worden. „Der Inhaber führt ein Bauunternehmen und hat daher die Expertise dafür“, erklärt Baintner.

Der goldene Tunnel verbindet die beiden Gewölbekeller. (Foto: Linda Seiss )

Die Steine seien per Hand ausgebaut und mit einem Förderband nach oben gebracht worden. Der Ausgang in der Küche ist heute mit einem Glasboden abgedeckt, als Erinnerung an die Arbeit. Der Fund alter Gräber, „hat die Baustelle dann erst einmal für drei Monate lahm gelegt“, erinnert sich Baintner. Weitere Untersuchungen hätten aber nichts ergeben.

Gefundene Relikte sollen in Schaukasten ausgestellt werden

„Beim Ausbau der Zimmer haben wir viele alte Schätze gefunden“, berichtet sie auf dem Weg nach oben. Unter anderem alte Briefe. So habe das Haus der Adelsfamilie von Fürstenberg gehört und es sei damals an einen Koch übertragen worden. Zudem entdeckt wurden handbemalte Spielkarten und unter dem Dach auch eine Art Hauskino ‐ mit Sitzbänken und einem handbemalten Vorhang. „Das alles soll in einem Schaukasten ausgestellt werden.“

Rote Wand gibt Aufschluss über das Alter des Hauses

Geschichtsträchtig ist auch das Zimmer, das heute die Nummer 313 trägt. „Die rote Wand ist ein Hinweis darauf, wie alt das Haupthaus wirklich ist“, berichtet Baintner. Denn ursprünglich seien sie davon ausgegangen, dass es nach dem Stadtbrand im 15. Jahrhundert errichtet worden sein muss.

Im "blauen Zimmer" sind aquamarinfarbene Reste gefunden worden. Daher ist die Farbe dort aufgegriffen worden. Die Steine an der Wand sind wegen des Stadtbrandes rot gefärbt. (Foto: Linda Seiss )

„Der Kaminbauer meinte aber, dass der Naturstein mehr als 24 Stunden gebrannt haben muss, damit er sich rot verfärbt hat.“ Das Haus müsse daher schon gestanden haben, weitere Recherchen hätten dann ergeben, dass es wohl um 1280 entstand ‐ daher auch der Name „1280 Die Krone“.

Altes trifft in der „Krone“ auf Neues

Das Zimmer 313 ‐ das blaue Zimmer ‐ hat seinen Namen aber wegen eines anderen Fundes bekommen: der aquamarinblauen Wände. „Zu der Zeit war die Farbe wohl teurer als Gold“, sagt sie. „Daher war klar, dass die Farbe dort erhalten bleiben soll.“ Im selben Stock sind auch alte Deckenbemalungen entdeckt worden. „Die haben wir hervorgehoben. Wir wollten das Alte erhalten und mit Neuem ergänzen.“

Die alten Türen sind erhalten geblieben. Aus Brand- und Schallschutzgründen ist eine zweite, modernere Glastüre eingebaut worden. (Foto: Linda Seiss )

So auch bei den Zimmertüren aus Holz. Weil diese aber weder für den Brand- noch den Schallschutz geeignet waren, musste eine Lösung her.

So ist es gekommen, dass wir eine zweite, modernere Türe, eingesetzt haben. Stefanie Baintner

Ist ein Zimmer nicht belegt, können Gäste durch die äußere Glastüre ins Innere sehen.

Pläne für private Urlauber

Eine Zielgruppe der Krone sind Geschäftskunden. Im November soll der sogenannte Täfersaal im Gebäude nebenan fertig werden. Dort finden an Tischen bis zu 30, ohne sogar bis zu 70 Personen Platz. Aber auch für Urlauber haben Baintner und Müller Pläne. „Die Region hat so viel zu bieten, viele schöne Orte sind innerhalb von 20 Minuten erreicht“, sagt sie. Unter anderem ist daher ein E-Bike-Verleih angedacht.

Ihr Fazit zum angelaufenen Betrieb fällt positiv aus. „Der Anfang ist immer die härteste Zeit. Dafür, dass wir seit gut sechs Wochen offen haben, können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, resümiert sie.