Mann verletzt sich bei Auffahrunfall schwer

Am Freitagmittag ist es auf der Kreisstraße 5924 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer sich schwer verletzte. Ein 65-jähriger Fahrer einer BMW war gegen 12.30 Uhr in einer Dreiergruppe auf der K 5924 von Leipferdingen in Richtung Tengen unterwegs.

Eine 55-Jahre alte BMW-Fahrerin, welche in der Mitte fuhr, bremste leicht ab und ließ das Motorrad weiter auf der Fahrbahn ausrollen. Der 65-Jährige erkannte vermutlich dieses Bremsmanöver zu spät und prallte mit der vor ihm rollenden BMW zusammen. Beide Motorradfahrer stürzten im weiteren Verlauf auf die Straße. Während die 55-jährige Frau unverletzt blieb, musste ein Rettungswagen den schwer verletzten 65-Jährigen in eine Klinik bringen. An beiden Motorrädern entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro.