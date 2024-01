250.000 Euro in bar hatte ein 24-Jähriger in seiner Umhängetasche, als er kürzlich bei Geisingen in eine Zollkontrolle geriet. Woher das Geld stammte und wofür er es verwenden wollte, konnte er den Zöllnern nicht schlüssig erklären.

Deshalb beschlagnahmten sie das Geld und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Es besteht Verdacht auf Geldwäsche.

Auf der A 81 erwischt

Der 24-Jährige kommt aus Berlin. Er wurde erwischt, als er mit drei anderen Reisenden am 10. Januar mit dem Auto auf der A81 unterwegs. Zöllner des Hauptzollamts Singen hatten das Auto bei einer Routinekontrolle aus dem Verkehr gezogen und auf dem Parkplatz Unterhölzer Wald kontrolliert. Dabei kam das Bargeld zum Vorschein.