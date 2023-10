Handwerkskammer ehrt rund 300 neue Meisterinnen und Meister

Keine Angst vor der Zukunft ‐ das gab Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz den Jungmeistern mit auf den Weg. „Wir als Handwerker haben gelernt mit Problemen umzugehen“, ermutigte er die erfolgreichen rund 300 Meisterkursabsolventen auf der diesjährigen Meisterfeier der Handwerkskammer Konstanz in der Arena Geisingen. Über 800 Gäste kamen zur Übergabe der Abschlussurkunden in die Sportarena.

Eine besondere Ehrung erhielten die Jahrgangsbesten aus den 15 Gewerken, darunter vier Meisterinnen, unter anderem im Uhrmacher- und Kfz-Handwerk. Dass sie die besten Abschlüsse gemacht hatten, wussten die Meisterinnen und Meister vorher nicht. Umso größer war die Überraschung, als Moderator Sebastian Messerschmidt sie zur Übergabe der gerahmten Meisterbriefe auf die Bühne rief. Die beliebtesten Gewerke sind seit Jahren Kraftfahrzeugtechniker, Friseur, Elektrotechniker, Installateur und Heizungsbauer, sowie Zimmerer.

„Als Meister müssen sie sich keine Zukunftssorgen machen. Es gibt viel zu tun: Allein schon die Klimawende und eine älter werdende Gesellschaft, die mehr handwerkliche Dienstleistungen benötigt, hält viele Aufgaben für das Handwerk bereit“, sagte Rottler. Trotzdem sei es heute mehr denn je eine Herausforderung einen Betrieb zu führen, ergänzte Hiltner. Denn zum handwerklichen Fachwissen gehörten betriebswirtschaftliche Grundlagen, sowie die Fähigkeiten auszubilden und Personal zu führen. „Doch sie alle haben nun die nötigen Voraussetzungen, um einen Betrieb erfolgreich zu führen.“ Die Meister würden gebraucht, machte Hiltner klar: „In den kommenden Jahren stehen einige Betriebe zur Übergabe bereit.“

Der Anteil der Frauen, die die Meisterprüfung absolvieren, liegt bei 18,8 Prozent. Bei den Friseuren ist der Frauenanteil am höchsten, aber in diesem Jahr sind auch Frauen in den Gewerken Kraftfahrzeugtechniker, Stuckateur, Maler- und Lackierer, Installateur- und Heizungsbauer und Konditor unter den Geehrten. Der einzige Uhrmachermeister ist weiblich. Der älteste Absolvent ist 54 Jahre alt. Im Durchschnitt sind die Meister 27 Jahre alt. Er erhält wie alle anderen auch eine Meisterprämie in Höhe von 1500 Euro vom Land Baden-Württemberg.