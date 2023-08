Geisingen

Gutmadingen übernimmt Tabellenspitze

Geisingen / Lesedauer: 5 min

Der FC Gutmadingen (gelbe Trikots) gewinnt den Saisonauftakt gegen Öhningen-Gaienhofen. (Foto: Klaus-Michael Kirsch )

Nach einer starken zweiten Hälfte hat der FC Gutmadingen den Saisonauftakt in der Landesliga Südbaden am Samstag 4:1 gegen Öhningen–Gaienhofen gewonnen. Aufsteiger Geisingen verspielte dagegen eine 2:0–Führung und kassierte im Linzgau in der Nachspielzeit das 2:2.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 19:18 Von: Holger Rohde