Geisingen

Gelungenes Triketreffen in Kirchen–Hausen

Geisingen / Lesedauer: 3 min

Der Höhepunkt des Triketreffens ist die Ausfahrt, an der 70 Fahrzeuge teilgenommen haben. Trike für Trike reihte sich ein und im Tross abseits von stark befahrenen Straßen genoß man die Gegend. Die Gruppe sorgte in den Ortschaften auf Aufsehen und wurden mit Beifall begrüßt. (Foto: Paul Haug )

Petrus muss wohl ein Trike fahren, so könnte man das Wetter des Wochenendes für das Kirchen–Hausener Triketreffen deuten. In der Region und in Süddeutschland regnete es teilweise heftig, und allen Wetterprognosen zum Trotz fand das achte Triketreffen in Kirchen–Hausen ohne Regen statt.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 17:28 Von: Paul Haug