Geisingen verabschiedet sich von Roswitha Röhrle

(ph) Roswitha Röhrle ist tot. Sie verstarb bereits Anfang Februar im Alter von 87 Jahren im Krankenhaus. Der Name Roswitha Röhrle ist in Geisingen eng mit der Schule, aber auch mit einem vielfältigen Engagement für Kinder, Theater und Kultur sowie Vereine verbunden.

Sie kam als junge Lehrerin 1959 nach Geisingen. Sie war eine Pädagogin aus Leidenschaft und blieb bis zu ihrer Pensionierung 1999 an der Geisinger Schule. Später war sie auch danach noch bei Ausfällen von Pädagogen zur Stelle. Vielen Schülerinnen und Schülern gab sie noch bis vor wenigen Jahren Nachhilfeunterricht.

Der musische Bereich war ihr immer wichtig: Flötenunterricht für die Schüler und das Theater. In all den Jahren an der Schule studierte sie viele Theaterstücke ein. Nach dem Eintritt in den Ruhestand initiierte sie eine Theatergruppe mit Senioren, und sie organisierte die Theaterfahren nach Freiburg. Insbesonders für Narrenvereine hat sie die Choreografie für die Brauchtumstänze entworfen.

Im Rampenlicht stand sie nie gerne. Sie wurde für ihre Verdienste fürs Theater wurde sie vom damaligen Freiburger Oberbürgermeister Salomon für die Theaterbesuchsgemeinschaft ausgezeichnet. Die Stadt Geisingen ehrte sie für ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz mit der Verdienstmedaille in Silber.

Vor einigen Monaten zog sie mit ihrem Ehemann Hans ins Pflegeheim Haus Wartenberg. Ihr Mann starb im Oktober letzten Jahres. Die Trauerfeier für Roswitha Röhrle findet am Samstag, 16. März, um 13 Uhr in der Stadtkirche in Geisingen statt, anschließend ist Urnenbesetzung auf dem Friedhof in Geisingen.