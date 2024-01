Ein Verletzter und Totalschaden an zwei Autos bei Unfall im Kreisverkehr

Ein leicht verletzter Autofahrer und 45.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenpralls im Kreisverkehr der Bundesstraße 31 bei Kirchen-Hausen. Das berichtet die Polizei.Zu dem Unfall mit Totalschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitag, gegen 17 Uhr gekommen. Ein 73-jähriger Fahrer eines Toyota Auris kam mit seinem Wagen im Kreisverkehr der B 31 von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Randstein und prallte mit voller Wucht in einen Skoda Karoq, dessen 58-jährige Fahrerin ebenfalls im Bereich des Kreisverkehrs unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Toyota-Fahrer leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Tuttlingen.Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der mit rund 45.000 Euro total beschädigten Autos.