Ein großes Fest zum 100-Jährigen

Ein rundes Vereinsjubiläum feiert der Musikverein Harmonie aus Gutmadingen, er wird 100 Jahre alt. Das wird vom 1. bis zum 5. Mai in Gutmadingen zusammen mit dem Bezirksmusikfest des Bezirks V vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar gefeiert.

Zur 100-jährigen Jubiläumsfeier blickt der Verein auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Nach dem ersten Weltkrieg wurden in vielen Orten Vereine gegründet, auch Musikvereine wie in Gutmadingen. An Ostern 1924 fand eine Informationsveranstaltung statt, bei der viele Gutmadinger ihr Interesse bekundeten, sodass dann am 28. September 1924 der Verein offiziell gegründet wurde.

Schon am 1. Oktober 1924 hatte die Kapelle unter dem Dirigent Karl Ohnmacht seinen ersten Auftritt. 1941 wurde die Kapelle beziehungsweise der Verein aufgelöst, das Inventar übernahm die Gemeinde und die Kapelle hieß fortan Gemeindekapelle Gutmadingen. Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Gemeinde wurde die Gemeindekapelle 1968 durch den Gemeinderat aufgelöst.

Ein großer Teil der Aktiven fand sich zusammen und gründeten den Musikverein Harmonie, beschlossen wurde bei der Gründung, dass man die Tradition des 1924 gegründeten Musikvereins Harmonie sowie die 1941 im Rahmen der sogenannten Gleichschaltung in Gemeindekapelle Gutmadingen umbenannten Vereins weiterführt. Am weißen Sonntag, 21. April 1968, hatte dann die wiedergegründete Harmonie ihren ersten Auftritt.

Der Verein wird seit einigen Jahren von einem Vorstandsteam geführt, das sich aus Simon Glunk, Daniela Glunk und David Rapp. Für das Jubiläum wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die die Organisation ihrer jeweiligen Aufgaben übernehmen und koordinieren.

Das Festprogramm beginnt am 1. Mai dem Wartenberg um 11 Uhr mit einem Bieranstich und musikalischer Unterhaltung. Ab 13 Uhr ist der Mai-Triathlon bei dem Besuchergruppen teilnehmen können, zur Unterhaltung spielen die Gässlihuper. Ab 17 Uhr ist Party-Power-Blasmusik mit der Band Blaska geplant.

Am Donnerstag, 2. Mai, ist „Ruhetag“. Am Freitag, 3. Mai, geht es ab 16 Uhr mit dem Handwerkervesper mit Christoph Gleichauf und seiner Blaskapelle los, ab 18.30 Uhr spielen verschiedene Gastkapellen, den Abschluss macht die Trachtenkapelle Stetten ab 22.30 Uhr.

Am Samstag, 4. Mai, ist ab 15 Uhr Familiennachmittag, musikalisch von den Schwarzwald-Buam umrahmt. Ab 21 Uhr ist Badische Maigaudi mit dem Draufgängern aus Österreich. Am Sonntag, 5. Mai, findet um 8.30 Uhr ein Festgottesdienst statt, ab 10.30 Uhr ist Frühschoppen im Zelt, ab 14 Uhr ein großer Umzug mit anschließender Unterhaltung durch die Musikvereine der Raumschaft Geisingen und zum Ausklang spielen ab 17.30 Uhr die Schwarzwälder Musikanten sowie die Randen Musikanten Schlag auf Schlag.