Die Zehntscheune Geisingen wird bunt

Das altehrwürdige Gemäuer der Zehntscheune Geisingen ist ab Samstag, 26. August, bis Sonntag, 3. September, Ausstellungsraum für zwei Kirchen–Hausener Künstlerinnen: Friede Metzner und Gundela Hirt.

Für Friede Metzner ist es nicht die erste Ausstellung in Geisingen. Sie ist inzwischen eine anerkannte Künstlerin, die bereits in vielen Ausstellungen in der ganzen Region und darüber hinaus ihre Bilder präsentierte. Die Ausstellung in der Zehntscheune steht unter dem Motto „Vis a Vis“, was Gegenüber bedeutet.

Die beiden Künstlerinnen kennen sich und wohnen „Vis a Vis“ in Kirchen–Hausen. Zwar in verschiedenen Straßen, aber ihre Gärten hinter den Häusern grenzen aneinander. Über den Gartenzaun können sie miteinander reden. In der Zehntscheune hängen ihre Bilder „Vis a Vis“, also gegenüber. Brüderlich, besser gesagt schwesterlich–künstlerisch teilen sie die Zehntscheune auf. Im Süden die Bilder von Gundela Hirt, im Norden von Friede Metzner.

Für Gundela Hirt ist es die erste Ausstellung in der Region Geisingen. Die 66–Jährige kam vor rund 18 Jahren zum Malen. Der Beginn der Malerei war Pastellkreide. Das Reiben der Farben mit den Fingern, im direkten Kontakt zum Untergrund, zum Papier oder Leinwand. Danach kam die Malerei mit Pastellfarben hinzu. Ihre Motive sind vorwiegend Motive aus der Natur: Bäume, Pflanzen, Tiere. „Wenn ich etwas male, dann muss mir das Motiv gefallen“, sagt Gundela Hirt.

Ganz anders die Motive von Friede Metzner. Tiefgründig und hintersinnig sind ihre Bilder, die vorwiegend Menschen in allen Lebenslagen und aus allen Kontinenten zeigen.

Die Kunstausstellung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Kulturausschusses der Stadt Geisingen statt. Vernissage und Eröffnung der Ausstellung ist am Samstag, 26. August, um 19 Uhr in der Zehntscheune. Die Ausstellung ist dann täglich von 16 bis 20 Uhr bis zum 3. September geöffnet.