Autoscheiben eingeschlagen

Die Scheiben eines geparkten Autos haben Unbekannte in Geisingen bereits am Mittwoch, 28. März, eingeschlagen. Bis auf die Windschutzscheibe zerschlugen sie laut Polizei sämtliche Scheiben eines auf einem Park-and-Ride-Parkplatz abgestellten Renault. Dadurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Tuttlingen telefonisch unter 07461/9410 entgegen.