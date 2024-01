Aulfingerin baut Healthcare Center in Afrika

Simone Geisser wird in Afrika öfters als Ärztin oder Lehrerin angesprochen, doch weit gefehlt. Die junge Frau aus Aulfingen ist beruflich in einer mehr oder weniger ausgesprochenen Männerdomäne zu Hause, und das auch noch einige Tausend Kilometer von ihrer Heimat im Aitrachtal entfernt. In Tanzania ist sie Geschäftsführerin der Firma Almaniah Heavy Equipment East Africa Ltd, die mit gebrauchten Baumaschinen handelt, diese dort auch wartet und betreut. Sie ist Chefin von 14 Mitarbeitern. Wie kommt man zu diesem Beruf und zu diesem Job? Beim Heimatbesuch bestand die Möglichkeit, mit ihr über ihren Job und ihr Leben in Tanzania zu sprechen.

Nach dem Besuch der Realschule Immendingen hat sie in Gengenbach die Sprachenschule besucht und begann bei der Firma Danacher in Hüfingen ihre berufliche Tätigkeit. Zehn Jahre war ihr Arbeitsplatz in Behla bei Firma Ernst Danacher Baumaschinen. Danach ging es nach Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate, wo die Firma eine Niederlassung hatte. Es sollten zwei Jahre sein, daraus wurden aber mehr, denn keinesfalls kehrte sie nach Hause zurück, sondern baute Ende 2011 zusammen mit Ernst Danacher die Firma Almaniah Heavy Equipment in Tanzania, genau in Dar Es Salaam, auf. Durch Zufall, weil von dort ein Bauunternehmer bei ihr in Ras Al Khaimah (AE) einen Pipelayer (Rohrverleger) gekauft hat. Das war der Start, in Tanzania eine Firma zu gründen, die sich direkt gegenüber dem Flughafen in Dar Es Salaam befindet.

Und dort ist sie bis heute, unterbrochen durch Urlaube zu Hause in Aulfingen, wo sie dann auch viele Freunde und die Familie trifft. Mittlerweile ist sie bereits 17 Jahre im Ausland wohnhaft. Den Kontakt zur Familie pflegt sie fast täglich. Durch Bekannte wurde sie 2013 in die Dörfer, genau nach Igoma abseits Dar Es Salaam, mitgenommen. Ein Dorf, weit verstreut, hier fehlt es an allem. Eine Frau berichtete ihr, unter welchen unhygienischen Bedingungen hier Kinder zur Welt kommen. Das ließ Simone Geisser nicht mehr los, und sie entschied zusammen mit anderen helfenden Händen aus Tanzania, sich hier zu engagieren.

Bei dem kürzlichen Heimatbesuch bestand auch die Möglichkeit, mit ihr neben ihrem außergewöhnlichen Job auch über ihr Hilfsprojekt zu reden, und zwar bei einer Visite in Geisingen, wo sie zwei Spenden entgegennahm. Sie unterstützt in Tanzania ein soziales Projekt in Igoma am Fuße des Kilimandscharo. Mehr im Stillen und im Freundeskreis sammelte sie Spenden, um dort etwas aufzubauen und das Leben für die Menschen erträglicher zu machen. Mit den ersten Spenden vom Pfarrgemeinderat Aulfingen, von Familien und Freunden konnte sie Steine kaufen, um ein Haus zu bauen. Inzwischen konnte eine Solaranlage installiert werden, aber es fehlt noch an vielem. Für die Betreuung der werdenden Mütter konnte ein pensionierter Geburtshelfer angestellt werden. Dieses Haus, ein Healthcare Center, versorgt auch Menschen, die krank sind und Hilfe benötigen. Das nächste Krankenhaus ist stundenlang entfernt.

Ein Ziel ist nun unter anderem, einen Brunnen zu bohren, um die Menschen mit Wasser zu versorgen. Es gibt eine Wasserleitung von den Bergen, aber auch Elefanten, die nach vielen Jahren wieder zurück sind. Sie zerstören laufend die Wasserleitungen, um an das lebensspendende Nass zu kommen. Simone Geisser will auch Interesse bei Volontären wecken, die die Bevölkerung anleiten sowie die Schulbildung der Kinder fördern. Mit Roland Ketterer aus Pfohren, der in Tanzania Schulen und Werkstätten zur Schul- und Berufsausbildung baut und unterhält, hat sie auch immer wieder Kontakt. Wenn sie von ihren Projekten berichtet, kommt sie ins Schwärmen, stimmt Zuhörer aber auch nachdenklich. Bislang geht vieles im Stillen, wie sie sagt. Auf das Projekt wurden die Geisinger beim Glühweinverkauf von Torsten Geißer beim Adventszauber Anfang Dezember aufmerksam.