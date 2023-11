Anhänger macht sich auf Autobahn selbstständig

Während der Fahrt auf der Bundesautobahn A 81 in Richtung Stuttgart hat sich ein Pkw-Anhänger am Montagmorgen, gegen 8 Uhr, etwa einen Kilometer nach der Autobahnanschlussstelle Geisingen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes selbständig vom ziehenden Auto abgekoppelt und ist auf dem linken Fahrstreifen der A 81 stehen geblieben. Dies berichtet die Polizei. Glücklicherweise fuhr hinter dem Anhängergespann eines Firmeninhabers mit einem Ford als Zugfahrzeug ein Mitarbeiter der Firma in einem anderen Auto. Dieser konnte stoppen und den Gefahrenbereich mit dem auf der Überholspur stehenden Anhänger bis zum Eintreffen der verständigten Polizei absichern. Zu einem Unfall kam es nicht. Der Anhänger wurde auf einen nahegelegenen Parkplatz der A 81 gezogen, wo der Firmeninhaber mit seinem Auto wartete.