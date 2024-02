Keine Steuern bezahlt

23-Jähriger hat 14.000 Zigaretten dabei - und ein Problem

Geisingen / Lesedauer: 1 min

Insgesamt 70 Stangen, also 14.000 Zigaretten, sind im Fahrzeug eines Mannes bei einer Zollkontrolle sichergestellt worden – sie waren nicht versteuert. (Foto: Hauptzollamt Singen )

Angeblich war der Mann auf dem Weg in den Urlaub. Der Zoll hat in dem Auto des Mannes aber noch mehr entdeckt, was nicht versteuert war.