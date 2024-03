Sandra und Markus Hall bauen auf ihren Feldern rund um Leipferdingen Getreide an. Früher diente das als Futter für die Schweine. Die Schweinemast haben die beiden aber vor geraumer Zeit aufgegeben. Stattdessen bauen sie sich mit ihrem Getreide ein neues Standbein auf.

Weizen, Dinkel, Emmer und Roggen: All das bauen Sandra und Markus Hall auf ihren Feldern an und verarbeiten es anschließend zu Mehl. (Foto: Linda Seiss )

Weizen, Dinkel, Emmer und Roggen: Diese Getreidesorten haben Markus und Sandra Hall in Einmachgläser gefüllt und in ihrem Verkaufsraum ausgestellt. Denn: Sie haben sich vor gut einem Jahr eine Mühle zugelegt und mahlen auf dem Weiherhof seither ihr eigenes Mehl.

Info Getreidesorten Sandra und Markus Hall pflanzen verschiedene Getreidesorten an. Mit dabei sind Weizen, Dinkel, Emmer und Roggen, alles Brotgetreide. „Je größer die Vielfalt, desto besser für den Boden“, erklärt Markus Hall. Winterweizen wird beispielsweise im Herbst, also im September oder Oktober ausgesät, auch der Emmer ist bereits ausgebracht. Die Ernte steht, je nach Witterung, dann im Juli und August an, erklärt Sandra Hall. Beim Dinkel werde inzwischen dazu übergegangen, Weizen mit hineinzukreuzen, berichtet sie. Denn das sorge für hohe, satte Brote. Dennoch baut die Landwirtsfamilie einen Urdinkel an, mit dem sie es versuchen möchte.

Schweinemast rentiert sich nicht mehr - eine neue Idee muss her

Noch vor einigen Jahren diente das Getreide für die Schweinemast als Futter. Vor 25 Jahren zog die Familie raus aus dem Dorf. „Wir haben den Absprung damals noch geschafft. Die Investitionen könnte man heute nicht mehr stemmen“, berichtet Markus Hall.

Dass er den Hof seiner Eltern einmal übernehmen wollte, war für ihn früh klar. Doch das Geschäft mit den Tieren war nicht mehr rentabel, die Rahmenbedingungen für die Landwirte schlechter, schildert Markus Hall.

Info Preise für Weizen Die Weizenpreise für Mehl seien derzeit am Boden, so Markus Hall. 19 Euro je 100 Kilogramm Brotweizen gebe es auf dem Markt. Unter anderem deshalb, weil das Getreide aus der Ukraine den Markt geschwemmt hätte, berichtet er. Denn das Getreide, was Halls nicht selbst verarbeiten, verkaufen sie weiter.

Also stellte sich für die beiden die Frage, was sie stattdessen machen können. „Der Getreideanbau war schon immer da“, sagt Markus Hall. Und das Hobby von Sandra Hall brachte die beiden schließlich auf die Idee mit der Mühle. „Gebacken habe ich schon immer gerne“, sagt sie.

Da war es naheliegend, dass wir dann einen Schritt weiter gehen, sodass man das Produkt verarbeiten kann. Sandra Hall

Ein Aspekt spielt den beiden bei ihrem Vorhaben in die Karten: „Regionales wird von den Verbrauchern mehr und mehr in den Fokus gestellt“, sagt Markus Hall. Während sie früher nur selten Kontakt zum Endverbraucher hatten, bekommen sie inzwischen direkte Rückmeldungen. „Das war für uns etwas Neues. Aber unser Angebot wird angenommen“, berichtet Sandra Hall.

Mühlentag gibt extra Motivation

Besonders in Erinnerung geblieben ist den beiden der Mühlentag an Pfingstmontag vergangenen Jahres. „Der Verbraucher muss Vertrauen aufbauen und wir wollten zeigen, dass es uns gibt und was wir machen“, sagt Markus Hall. Anfangs seien die beiden noch unsicher gewesen, ob das Angebot überhaupt angenommen würde.

Heute blicken die beiden mit einem Lächeln im Gesicht auf den Tag zurück: „Wir sind schier überrannt worden an dem Tag, das hat uns nochmal Antrieb gegeben“, sagt Sandra Hall.

In der Mühle wird das Getreide zu Mehl verarbeitet. (Foto: Linda Seiss )

Seit gut einem Jahr steht die Mühle inzwischen auf dem Weiherhof in Leipferdingen. Finanziell gesehen habe zwischen zwei Mahlverfahren entschieden werden müssen, erklärt Markus Hall. Eine Mühle für Vollkorn- und Typenmehl liege schnell im siebenstelligen Bereich, berichtet er. Daher haben sich Halls zunächst für eine reine Vollkornmühle entschieden. Das Typenmehl - Weizen und Dinkel - lassen sie von einem nahegelegenen Dienstleister vermahlen.

In der Mühle wird das ganze Korn vermahlen. Markus Hall

Es wird zuerst in den Trichter gefüllt, der einen Magnetabscheider in der Öffnung hat, um eventuelle Fremdkörper auszusortieren. Innerhalb von etwa zehn Minuten können zehn Kilogramm Getreide gemahlen werden. Dabei heraus kommt ein feines Mehl. „Das fühlt sich an wie Typenmehl“ - was auch bei Männern gut ankommt. „Die rümpfen sonst bei Vollkornmehl eher die Nase“, sagt er und lacht.

Gemahlen wird jede Woche. Das hat auch einen Grund. „Unser Mehl ist ohne Ascorbinsäure. Die stabilisiert bei anderen Mehlen den Backtrieb und sorgt für eine längere Haltbarkeit“, erklärt Markus Hall.

Das ist noch ein Knackpunkt. Sandra Hall

Fünf Monate sei das Mehl von Halls mindestens haltbar. „Wir müssen da noch weitere Erfahrungen sammeln“, so Sandra Hall. Denn: Auf dem Weiherhof wird der Keimling mit gemahlen. Dieser ist recht fetthaltig. Und bei gewissen Temperaturen wird der bei langer Lagerung ranzig, erklärt sie.

Das sei aber kein Problem. Denn: „Das Korn lässt sich einfacher lagern“, so Markus Hall. Nach der Ernte muss es mindestens acht Wochen zur Ruhe kommen. Mit Dinkel und Weizen haben die beiden angefangen. Inzwischen sind auch Hafer, Roggen und Emmer hinzugekommen. „Roggen ist nachgefragt, weil es das Brot saftig macht“, sagt Sandra Hall.

Markus Hall baut sich eigenen Mehlmischer

Weil oft die Frage nach dem Mischverhältnis aufgekommen sei, haben sich Sandra und Markus Hall auch etwas einfallen lassen. „Es gibt fertige Mischungen für Vollkornbrot. Beispielsweise eine Mehlmischung aus Weizen und Roggen“, erklärt sie.

„Wir haben uns angeschaut, was es auf dem Markt gibt, um verschiedene Mehle zu mischen“, so Markus Hall. Weil nichts passendes dabei war, wurde er kreativ. „Ich habe einen bestehenden Mischer umgebaut - lebensmittelecht mit Edelstahl“, berichtet er.

Info Tipp zur Verarbeitung von Weizenmehl „Weizen ist zu unrecht verpönt“, findet Sandra Hall. Denn die Unverträglichkeiten, die Leute bei Weizen hätten, seien meist auf die schnelle Verarbeitung und nicht auf das Getreide selbst zurückzuführen. „Wenn man wenig Hefe nimmt und dem Teig eine lange Ruhezeit gibt, wird das Brot bekömmlicher“, benennt sie ein Beispiel.

In Döggingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) gibt es Versuchsfelder für Getreide. Dort haben sich Sandra und Markus Hall im Vorfeld über die Sorten informiert. „Das heißt aber nicht, dass diese Sorten bei uns am Standort auch funktionieren“, sagt Markus Hall. Also haben die beiden auch Sorten getestet.

Die Landwirte haben einige Ideen

„Die letzte Ernte war schlecht“, sagt Markus Hall. „Was wir im Frühling gesät haben, war nichts.“ Grund dafür seien die extremen Wetterphasen gewesen. „Da ist es gut, wenn man einen Puffer vom Vorjahr hat“, so Markus Hall.

Das Getreide wird in großen Säcken gelagert, bevor es zu Mehl verarbeitet wird. (Foto: Linda Seiss )

Etwa sieben Tonnen Ertrag je Hektar bringt das Getreide in guten Jahren. „Wenn wir weiter auf Sicht fahren, kann sich etwas entwickeln“, ist sich Markus Hall sicher. „Wir haben Absatz, das muss sich einspielen.“ Und im Vergleich zur Schweinemast sagt er: „Unterm Strich haben wir gleich viel.“

Zurücklehnen wollen sich die beiden jedenfalls nicht. Denn sie haben noch einige Ideen. Eine davon könnte bis Ende des Jahres auch schon spruchreif sein, sagt Markus Hall. Doch bis dahin wird auf dem Weiherhof noch einiges an Getreide zu Mehl verarbeitet.