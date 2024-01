Geisingen-Leipferdingen

Feuerwehr braucht Kaminbrand nicht löschen

Geisingen-Leipferdingen / Lesedauer: 1 min

Nach einem Kaminbrand an einem Einfamilienhaus ist es am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehrabteilungen Leipferdingen und Geisingen in der Luitfriedstraße/Ecke Schmiedgasse gekommen. Vermutlich wegen mangelnder Luftzufuhr kam es laut Polizeibericht im Kamin des Hauses zu einer Überhitzung und schließlich zum Brand innerhalb des Kamins.