Kuchen, Pizza, Muffins: All das sind Leckereien, die in meiner Küche schon entstanden sind - selbstgebacken, versteht sich. Brot oder Brötchen waren bislang nicht auf der Rezepte-to-do-Liste. Sandra Hall vom Weiherhof in Leipferdingen hat aber drei Tipps zum Brotbacken parat. Ein Selbsttest.

Das Backen ist Sandra Halls Leidenschaft. Auf dem Weiherhof in Leipferdingen produziert sie zusammen mit Ehemann Markus seit etwa einem Jahr auch eigenes Mehl, mit Getreide von den eigenen Feldern. Sie selbst hat damit einiges ausprobiert und entsprechende Rezepte erarbeitet.

Eine Küchenmaschine muss her

Eines davon für Vollkornbrötchen, 18 Stück. Ein Kilogramm Weizenvollkornmehl, 700 Milliliter Wasser, 10 Gramm frische Hefe, 20 Gramm Salz, 35 Gramm Butter und einen Teelöffel Honig braucht es dafür. Und noch etwas: Zeit. Das ist neben gutem Mehl und genügend Flüssigkeit nämlich das Wichtigste beim Brotbacken, zählt sie drei Tipps auf.

Schritt eins ist wohl der einfachste von allen - zumindest, wenn man eine Küchenmaschine hat. Die musste ich mir erst einmal organisieren. Ganz starke unter uns könnten das möglicherweise auch mit ihrer Muskelkraft erledigen, aber fürs Erste halte ich mich lieber ans Rezept.

So weit, so gut. Nachdem alle Zutaten abgewogen sind, kommen sie zusammen in die Rührschüssel der Küchenmaschine. Die erledigt dann die Arbeit: Erst knetet sie alles drei Minuten bei langsamer Stufe zu einem Teig zusammen, dann wird sie neun Minuten etwas mehr gefordert und muss den Teig bei höherer Stufe weiter kneten.

Lass dich gehen!

Als nächstes muss der Teig in einem geschlossenen Behälter etwa eine Stunde bei Raumtemperatur ruhen. Anschließend folgt ein Aufenthalt im Kühlschrank. Auch im geschlossenen Behälter? Ich rufe bei Sandra Hall an. „Ja“, sagt sie. Platz zum Gehen brauche der Teig auch. Also teile ich ihn auf und packe ihn in zwei Behälter.

Nach etwa sechs Stunden bin ich neugierig und schaue, was der Teig so macht. Gut, dass ich einen Glasbehälter genommen habe. Darin sehe ich direkt, dass der Teig sich ganz schön gehen lässt. Super!

Es wird ernst

Nach etwa 14 Stunden, der Teig war über Nacht im Kühlschrank, staune ich nicht schlecht, wie gut er aufgegangen ist.

Nach etwa 14 Stunden im Kühlschrank ist der Teig mächtig aufgegangen. (Foto: Linda Seiss )

Nun wird es ernst. Je 95 Gramm wiege ich vom Teig ab und forme diese für die Brötchen. 18 werden es am Ende.

Manche von ihnen feuchte ich an und wende sie in ein paar Haferflocken und Leinsamen. Auch andere Saaten eigenen sich dafür. Zumindest steht das so im Rezept. Auf einem bemehlten Küchentuch dürfen die Teiglinge dann nochmal eine Stunde ruhen.

Die Stunde der Wahrheit - was sagt der Geschmackstest?

Nachdem der Backofen auf 230 Grad Ober-/Unterhitze eingestellt ist, werden die Teiglinge auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gepackt und etwa 25 Minuten gebacken. Ein Blick in den Ofen darf währenddessen nicht fehlen. Die Brötchen sind nochmal gut aufgegangen. Langsam verbreitet sich der Duft von Frischgebackenem in der Wohnung.

Die Brötchen sind fertig. Und nicht nur hübsch, sondern auch lecker. (Foto: Linda Seiss )

Dann schlägt die Stunde der Wahrheit. Die 25 Minuten sind um. Die Brötchen fertig. Und ich würde sagen, dass sie ziemlich hübsch geworden sind. Nachdem sie etwas abgekühlt sind, fehlt aber noch eines: der Geschmackstest!

Eine Hälfte wird mit Butter und Honig getestet, die andere mit einem Gemüseantipasti. Bestanden, würde ich sagen. Sowohl geschmacklich als auch von der Haptik gefallen mir die Brötchen.

Und was sagen die Kollegen? „Die sind voll fluffig, das bekomme ich nie so hin“, sagt eine Kollegin. Textur und Geschmack seien vergleichbar mit Brötchen vom Bäcker. „Darf ich noch eins nehmen?“, fragt ein anderer Kollege. Und manchmal ist das größte Lob das anerkennende Nicken des dritten Kollegen. Gelungen. Und das direkt beim ersten Mal, cool!