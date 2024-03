In Kirchen-Hausen gibt es ein Schlachthaus, das auch immer wieder genutzt wird. Seit einigen Wochen ist das aber nicht mehr möglich. Denn einiges an Mobiliar aus der benachbarten Kirchtalhalle wird nun dort gelagert. Bedeutet dies das Aus für die Nutzung als Schlachthaus?

Vor vollendete Tatsachen gestellt

„Kirchen-Hausen hat eines der letzten funktionierenden Schlachthäuser in der Region Geisingen. In unregelmäßigen Abständen finden hier noch Hausschlachtungen statt. Jetzt wird die Festhalle in Kirchen-Hausen umgebaut. Als Lager wird dieses Schlachthaus genutzt“, schreibt Karsten Stork in einer Mail an unsere Redaktion.

Es gibt mehrere Metzger, die regelmäßig in Kirchen-Hausen schlachten. Karsten Stork

„Leider wurde jeder vor vollendete Tatsachen gestellt“, obwohl schon weitere Schlachtungstermine im Raum gestanden hätten, berichtet er weiter.

Wunsch, dass Hausschlachtungen auch in Zukunft möglich sind

Auch er nutzt das Schlachthaus immer wieder, hilft dem Metzger dann, so weit es geht. „Wenn man mithilft, hat man ein anderes Verhältnis zum Fleisch“, sagt er. In der Regel gehe es morgens los, verarbeitet werde alles, soweit es geht. Was er dabei besonders zu schätzen weiß, ist die freie Wahl, von wem man das Schwein oder Rind holt, und, dass man schauen könne, wie der Bauer die Tiere halte.

„Ich weiß, woher das Tier kommt, manche sind direkt aus dem Ort. Hausschlachtungen sind in der Umgebung sonst nirgends möglich, es wäre schön, wenn man das beibehält“, findet er.

„Es gibt mehrere Metzger, die regelmäßig in Kirchen-Hausen schlachten“, berichtet er. Bis zum Sommer seien wohl noch einige Schlachtungen geplant gewesen, auch er habe das Angebot nutzen wollen.

„Das ist aber nicht mehr möglich, weil das Mobiliar aus der Festhalle dort gelagert wird. Das wurde aber meines Wissens nicht kommuniziert und war auch nicht absehbar“, sagt er. Wie es in Zukunft also weiter geht, wisse er daher nicht.

Keine andere Unterstellmöglichkeit

Dass eine Nutzung derzeit nicht möglich ist, bestätigt Geisingens Bürgermeister Martin Numberger auf Nachfrage. „Das Lager wird nur so lange Lager sein, bis die Kirchtalhalle fertig saniert sein wird. Aktueller Fertigstellungstermin ist Sommer 2025“, so Numberger. Eine andere Möglichkeit, das Mobiliar unterzustellen, gebe es nicht, „sonst hätten wir dies woanders untergestellt“.

Das alte Schlachthaus in Kirchen-Hausen würde sich für einen sogenannten Tante-M-Laden eignen. Es müsste nur wenig umgebaut werden. Doch die Entscheidung, ob ein Dorfladen einziehen darf, müssen die kommunalen Gremien treffen. (Foto: Foto: Franz Dreyer )

Numberger bestätigt auch, dass keine Information an die Nutzer des Schlachthauses erfolgte. „Die Nutzung hält sich auch in Grenzen; wir hatten in den vergangenen Jahren zwischen zwei und fünf Schlachtungen. Die Nutzer werden voraussichtlich für eine Schlachtperiode ausweichen müssen.“

Bürgermeister hat ein Versprechen

Das heißt, sobald die Arbeiten an der Festhalle abgeschlossen sind, steht das Schlachthaus wieder zur Verfügung. Numberger ist die Bedeutung des Schlachthauses in der Region durchaus bewusst. Er verspricht: „So lange es in Zukunft keine erhöhten Auflagen gibt, bei denen in das Schlachthaus investiert werden müsste, werden wir das auch nicht zumachen.“