Geisingen-Kirchen-Hausen - Ein Dachstuhl eines Wohnhauses in Kirchen-Hausen hat am Dienstagabend gebrannt. Feuerwehren aus dem Kreis kamen zur Unterstützung. Die Bewohner konnten sich noch in Sicherheit bringen, doch das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Bewohner können sich retten

„Um 20.33 Uhr ging bei uns die Meldung ein“, berichtet Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Nachfrage. Demnach war ein Gebäudebrand gemeldet worden, bei dem auch das Dach betroffen gewesen sei. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Nelkenstraße in Flammen.

Die Feuerwehr löscht den Brand eines Einfamilienhauses. (Foto: Feuerwehr Immendingen )

Sowohl der 66 Jahre alte Bewohner des Dachgeschosses als auch dessen 93-jährige Mutter, die im Erdgeschoss wohnt, konnten sich in Sicherheit bringen. Die betagte Bewohnerin wurde von ihrer Tochter abgeholt und zu sich im Raum Nagold genommen, der Sohn wurde im Gasthaus Sternen untergebracht.

Dachisolierung erschwert Löscharbeiten

Die Feuerwehren aus Kirchen-Hausen und Geisingen begannen sofort mit dem Löschangriff, der sich als äußerst schwierig erwies. In der Zwischendecke im Dachspitz loderten die Flammen ebenso wie im gesamten ersten Stockwerk. Durch die Isolierung des Dachs sei ein Löschangriff durch das Dach nicht sofort möglich gewesen, heißt es von der Feuerwehr.

Unterstützung aus der Umgebung wird gerufen

Unterstützung kam deshalb von anderen Feuerwehren. Die Drehleiter aus Donaueschingen wurde alarmiert, die Feuerwehr Aulfingen sowie der Abrollbehälter Atemschutz aus Spaichingen, da durch die lange Dauer der Löscharbeiten viele Atemschutzgeräteträger im Einsatz waren und Nachschub benötigten.

Viele Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei waren im Einsatz. (Foto: Paul Haug )

Dabei war auch die Führungsgruppe aus Immendingen, die die Einsatzzentrale bildeten. Das DRK Geisingen und die Schnelleinsatzgruppe Tuttlingen waren ebenso im Einsatz wie das THW, die Polizei, der Geisinger Bauhof und Wassermeister Andreas Schellhammer. Insgesamt waren es etwa 70 Einsatzkräfte.

Durch Brand entstehen 300.000 Euro Schaden

Zusammen mit der Drehleiterbesatzung aus Donaueschingen gelang es dann mit vereinten Kräften das Dach mit Haken abzudecken und die Flammen zu bekämpfen, während die Kirchen-Hausener Wehrmänner immer wieder vom Balkon aus Löschwasser in das Haus pumpten. Das Obergeschoss brannte völlig aus, auch das Erdgeschoss wurde vom Feuer und vom vielen Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass an dem etwa 30 Jahre alten Gebäude Totalschaden entstand.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. (Foto: Bartler-Team )

Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht, das DRK sorgte für Verpflegung der Einsatzkräfte und stand auch für etwaige Einsätze an den Hilfskräften in Bereitschaft. Sie sorgten auch für eine kurzfristige Unterbringung der beiden Bewohner. Stundenlang wurden die Helfer nicht nur in den Drehleiterkörben von dichtem Rauch eingehüllt.

Brandursache wird noch ermittelt

Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt. „Die Untersuchungen zur Brandursache laufen“, sagt Popp. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 300.000 Euro. Trotz Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung habe der 66-Jährige nicht ins Krankenhaus wollen.