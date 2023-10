Die Ampel ist rot, die Schranke am Bahnübergang in Gutmadingen schließt und wenige Sekunden später kommt der Zug angerauscht. Am 25. September dieses Jahres ist es an genau diesem Bahnübergang in der Hans-Kramer-Straße zu einem tödlichen Unfall gekommen. Es war nicht der erste Zusammenprall zwischen Zug und Fahrzeug an der Stelle. Ein Anwohner übt nun Kritik an der kurzen Zeit, die zwischen dem Schließen der Schranke und der Durchfahrt des Zuges vergeht.

26-Jähriger Lastwagenfahrer stirbt

Es war gegen 12.30 Uhr am besagten Montagmittag, als sich die Schranke schloss. Der 26-jährige Lastwagenfahrer überquerte den Bahnübergang laut Polizei trotz Rotlichts. Wenige Augenblicke später kam es zum Zusammenprall von Regio-Express und Sattelzug.

Der Fahrer des 40-Tonners wurde aus dem Führerhaus geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 23-jährige Lokführer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Drei der 136 Fahrgäste wurden leicht verletzt. Die Strecke musste bis Betriebsschluss gesperrt werden.

Ein Gutachter war laut Polizeisprecher Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz vor Ort. „Es spricht momentan nichts für einen technischen Defekt“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Anwohner bemängelt, dass keine Zeit zum Reagieren bleibt

Björn Bachmann wohnt unweit des Bahnübergangs. Und wendet sich mit einem Video an unsere Redaktion. Darauf zu sehen ist, wie sich die Schranke am Bahnübergang schließt und etwa zehn Sekunden später der Regio-Express vorbeirauscht.

Info Tipps, wie man sich am Bahnübergang richtig verhält Mit einer Präventionskampagne will die Bahn Unfällen vorbeugen. „Bahnübergänge erkennst Du am Andreaskreuz. Das Verkehrszeichen zeigt an, dass der Zug hier stets Vorrang hat – auch an Fuß-, Feld-, Wald- oder Radwegen!“, ist einer der Punkte, der genannt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass Kopfhörer abgenommen oder die Lautstärke des Radios verringert werden soll. Weitere wichtige Regeln, die genannt werden, sind:

- Blicke am Andreaskreuz in Ruhe nach beiden Seiten über die Strecke! Fahre erst weiter, wenn Du Dich genau vergewissert hast, dass kein Zug kommt!

- Bleibe bei rotem Licht am Bahnübergang immer stehen, auch wenn die Schranken noch oben sind! Bei gelbem Licht und rotem Blinklicht ebenfalls anhalten!

- Geschlossene Schranken bedeuten Stopp! Sie schließen nicht ohne Grund! Umfahre sie niemals und klettere nicht darüber!

- Bleibt Dein Fahrzeug auf dem Bahnübergang liegen, verlasse es und rufe die 112 an. Dein Leben ist wichtiger als Dein Auto! Mehr dazu finden Sie online unter: Sicher drüber am Bahnübergang (deutschebahn.com)

Schon vor dem Unfall habe er sich mit der Schranke in Gutmadingen beschäftigt, sagt er im Gespräch. Denn: „Wer hier als Fahrer einen Fehler macht oder stehen bleibt, hat das ,Todesurteil’ für die Insassen des Fahrzeugs gesprochen“, so Bachmann. Fehler seien nicht erlaubt. Denn wenn irgendwas dazwischen komme, bleibe keine Zeit mehr zu reagieren. „Ich finde es unverantwortlich von der Deutschen Bahn“, sagt er.

An Situation vor Ort hat sich nach Unfall nichts verändert

Nach dem tödlichen Unfall habe ihn interessiert, ob sich etwas an der Zeit, die zwischen dem Schließen der Schranke und dem Eintreffen des Zuges vergeht, verändert habe. Das sei aber nicht der Fall. Kaum ist die halbseitige Schranke unten, kommt auch schon die Schwarzwaldbahn in Richtung Karlsruhe angerauscht ‐ laut Auskunft der Deutschen Bahn liegt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit am Gutmadinger Bahnübergang bei 140 Kilometern pro Stunde.

„Wenn etwas schief geht, muss man die Chance haben, zu reagieren“, findet Bachmann. Dabei denkt er zum einen an Fahranfänger, die möglicherweise auf dem Bahnübergang abwürgen. Aber auch an Kinder ‐ vor allem, weil die Schranken nur halbseitig sind. „Was, wenn ein Kind draufläuft?“, fragt er. „Da hat man dann keine Chance, etwas zu machen. Ich finde, dass das zu kurz ist.“

Nicht der erste Unfall an dem Bahnübergang

Vor drei Jahren, im September 2020, ist es an dem Übergang schon einmal zu einem Unfall gekommen. Damals hatte der Fahrer eines Autos die rote Ampelanlage wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen. Der Zug erfasste den vorderen Teil des Autos ‐ trotz Notbremsung des Zugführers. Der Motorblock des Autos wurde herausgerissen, verletzt wurde damals aber niemand.

Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn teilt eine Sprecherin mit: „Die Sicherung eines Bahnübergangs hängt insbesondere von der Art der Bahnstrecke (Hauptbahn/Nebenbahn), der Geschwindigkeit des Zuges sowie der Verkehrsstärke auf der kreuzenden Straße ab.“

Grundsätzlich sind Schranken immer so kurz wie möglich und so lange wie nötig geschlossen. Eine Bahnsprecherin

Die Dauer hänge immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. „Jeder Bahnübergang ist vom Eisenbahn Bundesamt (EBA) abgenommen und wird regelmäßig kontrolliert“, teilt die Sprecherin mit.

Unfälle durch richtiges Verhalten vermeiden

Weiter schreibt sie: „Klar ist: Jeder Unfall ist einer zu viel. Wie im Straßenverkehr gelten aber auch an Bahnübergängen klare Regeln. Rot heißt Stopp, ebenso wie geschlossene Voll- oder Halbschranken. Diese Regeln zu ignorieren, ist schlicht lebensgefährlich.“ Der Großteil der Bahnübergangsunfälle könne durch richtiges Verhalten vermieden werden. Daher setze die Bahn auf Prävention und rief mit Partnern die Kampagne „sicher drüber“ ins Leben. Zum Gesundheitszustand des Lokführers äußert sie sich nicht.