Laktosefreies Kabarett

Der Aulfinger Frauentreff veranstaltet am Dienstag, 31. Oktober, um 20 Uhr, mit Saalöffnung um 19 Uhr, in der örtlichen Festhalle einen Kabarettabend. Das Duo Laktosefrei wird mit seinem Spaßprogramm bestehend aus überwiegend eigenen Texten den alltäglichen Wahnsinn auf die Schippe nehmen und das Publikum mit Witz und Kreativität in das Programm einbeziehen. Norbert Staller und Bernfried Häßler, zwei erfahrene Musiker, spielen laktosefreies Liedgut auf veganen Instrumenten. Der Eintritt beträgt zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. Karten können telefonisch bei Bruni Weiler, (Telefon 07708/362), Steffi Heizmann (Telefon 07708/3149989), Blumen und viel mehr (Telefon 0771/92035084) erworben werden.