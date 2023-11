Gedenkfeier des PalliativNetz Landkreis Tuttlingen e.V.

Nun schon zum dritten Mal gestaltete das PalliativNetz in der Stadtpfarrkirche Spaichingen die Gedenkfeier für die Verstorbenen der vergangenen 12 Monate. Nach dem einleitenden Orgelspiel begrüßte der Vorsitzende Volker Teufel die zahlreich erschienenen Angehörigen. In seiner kurzen Ausführung erklärte er den November gewissermaßen als Hochzeit der Anregungen und Aufforderungen über das Sterben und den Tod nachzudenken. Und dass das Wissen und das Verhalten darüber in der modernen Gesellschaft immer noch seltsam zwiespältig seien. Die Verdrängung des Todes lässt die Menschen isoliert und einsam sterben, es sollte ein an Mitmenschlichkeit gemessenes Verhältnis zum Tod wiedergewonnen werden. Es waren 147 Patienten aller Altersgruppen, die das Palliativ-Team zusammen mit den Angehörigen beim Sterben begleitet hat. Mit Aufrichtigkeit, Sensibilität, Humor und Sachverstand wurde versucht die Leiden der Sterbenden zu lindern. Eine wichtige Botschaft für die Angehörigen und Freunde ist auch zu wissen, das zur Liebe auch das Loslassen dürfen gehöre.

Im weiteren Verlauf schuf der Chor5 unter der Leitung von Tobias Glaenz und dem Orgelspiel von Angela Glaenz mit den professionellen Darbietungen u.a. der Lieder, „Der Herr ist mein Hirte“, „Bleib bei uns Herr“, „Von guten Mächten“ einen sehr feierlichen und würdevollen Rahmen.

Dieser wurde gefüllt durch den Psychoanalytiker und Pfarrer, Herrn Günter Hess, der mit den Gedichten von Richard Riess, „Die eine Frage“ und „Offengesagt“ Fragen aufwarf und Trost spendete, ebenso wie durch seine Predigt.

Dem Vorsitzenden Teufel war es zudem wichtig, den Dank in den Mittelpunkt zu stellen, den er allen Mitwirkenden aussprach, insbesondere dem unermüdlichen, kompetenten Palliativ-Team mit den immer bereiten Palliativärztinnen und Palliativärzten. Hervorgehoben wurden auch die Angehörigen und Freunde der Verstorbenen für ihr Kommen und weil sie dem Team des PalliativNetzes auf unterschiedlichste Art und Weise zu verstehen gaben, wie wichtig diese Begleitung für sie und die Verstorbenen war.

Zu Ehren war für alle Verstorbene eine Kerze entzündet worden und die Namen waren auf einem großen Gedenkblatt festgehalten. Im Anschluss an das abschließende Orgelspiel gingen die Gäste bewegt zu dieser Gedenkstelle, um nach kurzem Innehalten ein für jeden bereitliegendes Herz zur Erinnerung mit nach Hause zunehmen.