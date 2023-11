Gebetstag in der Stadtkirch St. Johann Donaueschingen

Das Gebet für den Frieden in der Welt stand im Vordergrund des diesjährigen Glaubens- und Gebetstags in der im Barockstil erbauten Stadtkirche St. Johann in Donaueschingen. Pater Alfons Maria Herre von der internationalen Vereinigung „Familie Mariens“ aus Rom hat dabei die Menschen zum Friedensgebet aufgerufen. Die musikalische Gestaltung des Gebetstages hat die Schwesterngemeinschaft der Familie Mariens aus dem Kanton Thurgau Schweiz übernommen.

Das Katholische Männerwerk (KMW) im Dekanat Schwarzwald-Baar und der Aktionskreis Familie VS haben zu diesem Glaubens- und Gebetstag mit Lobpreis und Vortrag eingeladen. Viele junge Familien mit Kindern und Erwachsene füllten die Stadtkirche St. Johann zu diesem gemeinsamen Gebet. Den Gläubigen bot sich dabei ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Gebet, Lobpreis, Impulsen und einer Heiligen Messe.

In seiner Predigt stellte Pater Alfons die Beachtung der Gebote Gottes und die Liebe in den Mittelpunkt. Gott zu Ehren und den Nächsten zu lieben seien die wichtigsten Gebote. Die Liebe müsse einen zentralen Punkt in unserem Leben einnehmen, denn damit können wir immer wieder gute Lösungen finden. Im Gebet schenken wir Gott Zeit für ihn.

Mit Bildern auf der großen Leinwand unterstrich Pater Alfons seinen tiefgründigen und biblischen Vortrag zum Abschluss mit dem Thema „Selig ist Gottesmutter Maria, die geglaubt hat“. Maria hatte großes Vertrauen auf Gottes Wort und einen felsenfesten Glauben. Doch wenn man vor Problemen steht, fällt es immer wieder schwer, an Gott zu glauben. Gott lässt uns die totale Freiheit. „Glauben wir mehr dem Schöpfer als den Geschöpfen“, so Pater Alfons. „Jesus Christus hält, was er versprochen hat. In unserem Glauben werden wir immer wieder herausgefordert. Vertrauen wir auf Gottes Beistand. Trotz aller Zweifel wird uns Gott treu zur Seite stehen. Die Menschen in den Kriegsgebieten erleben allerschwerste Schicksale. Auch Papst Franziskus hat eindringlich zum Friedensgebet aufgerufen.“

In eindrucksvoller Weise wurde dieser Gebetstag umrahmt von der Musikgruppe und Chor der 15 anwesenden Ordensschwestern der „Familie Mariens“. Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende des KMW Johannes Hauger bei Pater Alfons Herre für sein Kommen und für seinen Vortrag mit einem Weinpräsent.