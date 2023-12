Gastronomen der Region spenden an die Lebenshilfe

Die Wirte aus dem Kreis übergaben dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Tuttlingen, Karsten Willer und dem technischen Leiter Ronald Faude, eine Spende in Höhe von 2.750 Euro.

Als gelebte Tradition kann man diese jährliche Spende der Gastronomen bezeichnen. Bereits seit viele Jahre unterstützen sie die Lebenshilfe. Am 4. Dezember war es wieder soweit. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe, Karsten Willer, konnte einen Betrag von 2.750 Euro entgegennehmen. Die Lebenshilfe bedankt sich ganz herzlich bei den beteiligten Wirten: Rolf Wiehl vom Gasthaus Adler in Aulfingen, Josef und Petra Schorpp vom Landgasthof Adler in Seitingen-Oberflacht, Waltraud Faulhaber vom Gasthof Felsen in Frittlingen, Martina Biermann vom Landgasthof Kreuz in Immendingen, Thomas Gruler von der Frizzbox in Trossingen, Marion und Dieter Marquardt vom Gasthaus Rose auf dem Rußberg, Lena te Kaeth vom Krokodil in Trossingen, Regina und Dieter Hermann vom Landgasthof Waldeck auf dem Risiberg und Stefanie Stehle vom Landgasthof Zum Freien Stein in Buchheim und Johannes Stehle vom Jägerhaus in Fridingen. Bei den spendenfreudigen Wirten ersetzt die Spende die Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden. Bei Kaffee und Butterbrezeln saß man noch in den Räumen der Lebenshilfe in gemütlicher Runde zusammen.