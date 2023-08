Gartenfest unter Linden und Kastanien

Bereits in zweiter Auflage veranstaltete die Nendinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins gemeinsam mit der Musikkapelle Nendingen das beliebte Sommerfest unter den Linden und den Kastanien.

Traditionell am letzten Mittwoch der Handwerkerferien zog es wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern in Nendingens Ortsmitte. Das Fest begann mit Kaffee sowie einer Vielzahl an Kuchen und Torten. Anschließend wurden der obligatorische Wurstsalat, Steaks und diverse Würste serviert. Trotz der hohen Temperaturen waren sowohl der Latschari–Platz als auch der Schulhof bis auf den letzten Platz belegt. Die Stadtkapelle Fridingen, die eigens mit dem Linienbus angereist war, bot beste musikalische Unterhaltung. Ein kurzer Regenschauer beendete zwar leider deren Auftritt, tat der Stimmung der Gäste aber keinen Abbruch.