Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Singen verzögern sich weiter. Grund sind laut Mitteilung der Deutschen Bahn Eiswetter und extreme Niederschläge in den vergangenen Wochen. Außerdem gibt es Material- und Personalengpässe. Dennoch gibt es für Bahnfahrer gute Nachrichten.

Weil zwischen Horb und Neckarhausen eine zweites Gleis gebaut wird, ist die Strecke derzeit gesperrt. Es gibt Schienenersatzverkehr mit Bussen. Nun gibt die Bahn bekannt, dass ein Gleis ab 28. März wieder befahrbar ist. Die Züge können dann wieder von Singen bis Stuttgart durchfahren, sie halten unter anderem in Tuttlingen, Spaichingen und Rottweil.

Zweites Gleis muss bis Dezember warten

Um das zweite Gleis und das neue elektronische Stellwerk in Horb in Betrieb zu nehmen, sind allerdings noch Tests und Abnahmen notwendig. Diese könnten aufgrund von Personalengpässen erst Anfang Dezember durchgeführt werden, heißt es von der Bahn. Dafür sei nochmal eine kurzzeitige Sperrung der Strecke nötig. Die Bahn rechnet damit, dass die neuen Anlagen dann zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember in Betrieb gehen können.

Parallel zum Zugverkehr arbeitet die Bahn in den kommenden Monaten weiter am digitalen Knoten Stuttgart im Bereich Stuttgart-Vaihingen/Flughafen/Böblingen. Außerdem ist der Einschub des Würmviadukts in Ehningen geplant.