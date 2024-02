Der halben Kreisliga A droht der Abstieg

Eines der Systeme mit der Kreisliga C besteht aus einer Bezirksliga, je drei A- beziehungsweise B und sechs C-Ligen. Auch in diesem Modell lassen sich die niedrigeren Staffeln eindeutig zuordnen. Unter der Kreisliga A gibt es eine B- und zwei C-Ligen. Dieses System entspricht am ehesten den Spielsystem, wie sie in den vorherigen Bezirken Schwarzwald und Zollern etabliert waren. Dabei wäre es möglich, zwei direkte Aufsteiger der Kreisliga B auszuweisen. Der Drittplatzierte der B-Staffel würde in der Relegation gegen den Drittletzten der A-Liga antreten. „Das macht den Auf- und Abstiegskampf deutlich spannender und attraktiver“, erläutert der Bezirk.

Zudem könne sichergestellt werden, dass Mannschaften in der derselben Staffel spielen. Dann wären bei gleichen Teams beispielsweise in der A- und B-Liga auch Doppelspieltage möglich. Ein Nachteil wäre, dass es mit rund 70 Teams eine hohe Anzahl an Mannschaften gibt, die in der Kreisliga C verbleiben oder aus der B-Staffel absteigen müssen.

Die Bezirksliga und Kreisliga A starten mit 15 Mannschaften in die Saison. In der Kreisliga B werden 14 Teams um Punkte und Tore kämpfen. Die C-Ligen haben eine Größe von zehn bis 13 Teams. Sind es weniger als zehn Mannschaften, dann wird eine Kreisliga C aufgelöst.

Unklar ist noch, wie die geringere Anzahl der Spiele in der Kreisliga C aufgefasst wird. Diese würde sich auf rund 22 pro Saison reduzieren. Was Vereinen mit zweiten oder dritten Mannschaften in der untersten Spielklasse vielleicht zu gute kommt, könnte bei Clubs, die ihre erste Mannschaft in der C-Liga haben, zu Einnahmeausfällen führen. Außerdem könnte es in der C-Liga vorkommen, dass die Spiele nicht immer mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden kann.