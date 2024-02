Noch ein bisschen Fasnet, Konzerte oder doch Kunst? Auch am kommenden Wochenende ist in Tuttlingen und Umgebung wieder einiges geboten. Ein kleiner Überblick, was man alles unternehmen kann.

THW live vor Ort

Wann: Freitag, 16. Februar, 18.30 bis 22 Uhr

Wo: THW Tuttlingen, Ludwigstaler Straße 64

Eintritt: frei

Bei der Veranstaltung bekommen Teilnehmer die Gelegenheit, dem Technischen Hilfswerk über die Schulter zu schauen und selbst anzupacken. Gezeigt wird der Umgang mit Geräten und wer möchte, darf das Gelernte dann direkt auch anwenden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

„Zeitreise“ im Spaichinger Gewerbemuseum

Wann: Sonntag, 18. Februar, 14 bis 17 Uhr

Wo: Gewerbemuseum Spaichingen

Eintritt: frei, Spenden erwünscht

Mit den „Stampagen“ - Bilder aus Briefmarken - hat Stefan Merkt 1989 seine ganz eigene Kunstform entwickelt. Der in Spaichingen aufgewachsene Berliner Künstler wird ab dem kommenden Wochenende im Gewerbemuseum Spaichingen in der Ausstellung „Zeitreise“ einen Rückblick über 35 Jahre Stampagen geben.

Eröffnung der Ausstellung ist am Samstag, 17. Februar, um 17 Uhr. Am ersten Ausstellungssonntag, 18. Februar, 14 bis 17 Uhr gibt es das exklusive Erlebnis, der Live-Entstehung eines Kunstwerks von Stefan Merkt zuzuschauen. Merkt ist an diesem Sonntag während der gesamten Ausstellungszeit von 14 bis 17 Uhr im Museum anwesend und steht für Gespräche und Fragen der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.

Die Sonderausstellung ist noch an den kommenden Sonntagen bis 7. April jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Fackelfeuer Spaichingen

Wann: Sonntag, 18. Februar, 18 Uhr

Wo: Spaichinger Bleiche

Eintritt: frei

Am Sonntag nach der Fasnet brennen an vielen Orten im Kreis die Funkenfeuer. Das größte und weithin sichtbarste ist dabei das an der Spiachinger Bleiche.

Um 17 Uhr werden die Fackeln vom Betriebshof auf den Dreifaltigkeitsberg gebracht. Das traditionelle Wurstessen findet in diesem Jahr nicht im Klostersaal, sondern im hinteren Klosterhof (Johannesklause/Eingang Krippenausstellung) statt.

Die Fackelträger erhalten von der Feuerwehr Würstchen und Wecken, die Kinder ein Getränk und eine Tafel Schokolade. Gegen 18 Uhr - je nach Witterung - wird dann der kleine Funken auf dem Berg entzündet und der Fackelzug runter zum großen Funken bei der Bleiche beginnt.

Am Fackelhaufen gibt es eine kleine Bewirtung durch das DRK und die Stadtkapelle sorgt für die musikalische Umrahmung.

Funkenfeuer der Tuttlinger Stadthexen

Wann: Sonntag, 18. Februar, ab 19 Uhr

Wo: Schützenhaus Tuttlingen

Eintritt: frei

Auch in Tuttlingen brennt am kommenden Sonntag ein großes Funkenfeuer, um die Fasnet zu vertreiben. Veranstalter sind die Tuttlinger Stadthexen. Los geht es ab 19 Uhr am Eichbühl beim Tuttlinger Schützenhaus. Für die Verpflegung vor Ort ist mit Glühwein, Kinderpunsch und Grillwurst gesorgt.

Auch das Städtische Blasorchester ist vor Ort. Besucher des Funkenfeuers werden gebeten - wenn möglich - ohne das Auto zur Veranstaltung zu kommen, da zu wenig Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

Gurken in der Krise - Satirischer Jahresrückblick

Wann: 15. bis 17. Februar um 20 Uhr, 18. Februar um 11 Uhr

Wo: Kesselhaus Tossingen

Eintritt: 19 Euro

Als Frank Golischewski und Anika Neipp im Februar 2009 die Idee hatten, nach der Fastnacht in einem musikalisch-kabarettistischen Rückblick das vergangene Jahr satirisch zu beleuchten, ahnten sie nicht, dass daraus ein Dauerbrenner werden würde. Nach 15 Jahren und Titeln wie „Vor uns die Sintflut“, „Augen zu und Durscht!“ oder „Rückruf bitte“! heißt es nun im Februar 2024: „Gurken in der Krise!“

Natürlich bekommen wieder Bundes-, Landes- und Lokalpolitik ihr Fett weg. Schließlich blickt niemand mehr wirklich durch: Wer steckt hinter was - und wer hinter alledem? Und wer hat bei alledem noch Zeit, sich um biologisches Wachstum zu kümmern - zum Beispiel um die korrekte Gurken-Größe? An der Bar gibt es Linsen, Spätzle und Saitewürscht.