Fünfmal lustiger Scheidungskrieg in der Pfarrscheuer

„Drum prüfe, wer sich ewig scheidet“ hieß der lustige Dreiakter von Rolf Sperling, den das „Dorftheater Esslingen“ jeweils vor vollem Haus in der kleinen, aber gemütlichen Pfarrscheuer gespielt hat. Erstmalig waren es in diesem Jahr sogar fünf Aufführungen.

Heinz und Ingrid Mergenheim (Joachim Willmann und Martina Taschler) lassen sich nach langer Ehe scheiden, weil sie sich total auseinandergelebt haben und Ingrid ein Verhältnis mit ihrem Tennislehrer angefangen hat. Jetzt soll die gemeinsame Eigentumswohnung verkauft werden.

Weil keiner dem anderen traut, haben beide unabhängig voneinander einen Makler engagiert. Beide Makler kommen ausgerechnet am gleichen Termin mit ihren Interessenten zur Besichtigung. Während Heinz und Ingrid am Packen sind und es gerade unter Vorwürfen um die Verteilung des Hausrats geht, erscheint der Hausmeister (Rainer Zimmermann), der die Schlüssel zur Wohnung hat, mit der Maklerin Marie Lechterbrink (Susanne Martin) und ihrem Interessenten, dem berühmten, aber sehr exzentrischen Künstler Ingo Fischenich (Nic Nowak). Bald darauf kommt Makler Klaus Vorstätter (Marc Honold) mit der vornehmen, etwas weltfremden und mit französischem Akzent sprechenden Mathilde van Varensbeek (Claudia Gönner) dazu.

Es ergibt sich ein turbulentes Hin und Her, in dem einzelne Parteien immer wieder in den zu besichtigenden Räumen verschwinden. Der Hausmeister entpuppt sich als früherer Butler, der Künstler zieht sich zum Malen aus, die vornehme Dame ist wohl die, die Ingrid ihren Tennislehrer ausgespannt hat, und für ihn die Wohnung kaufen will.

Am Schluss stellt sich heraus, dass es sich beim Tennislehrer doch nur um den Neffen handelt, der Künstler hat, natürlich nackt, das bedeutende Werk „Weiß“ auf der weißen Tapete im Schlafzimmer hinterlassen und Ingrid und Heinz entdecken schließlich einen Brief, den sie vor über 20 Jahren heftig verliebt an sich selber in der Zukunft geschrieben haben. Dadurch finden sie doch wieder zueinander und haben „dazu noch einen echten Fischenich“.

Regisseur Karl Honold hatte wieder ein Stück ausgesucht, das hervorragend zum Ensemble passte, so dass alle Mitspieler in ihren Rollen das Publikum begeistern konnten. Als Souffleuse fungierte Dinah Schmid. Vor den jeweiligen Akten spielte der junge Anton Nowak auf seinem Keyboard. Für die Maske waren Conny Tuleweit und Christina Lehmann zuständig.