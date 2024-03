Fünf Kreismeistertitel für Fridinger Leichtathleten

Letzten Samstag nahmen 13 Athleten und Athletinnen des TV05 Fridingen an der Hallenkreismeisterschaft in Gosheim statt. Antreten konnten die Teilnehmer je nach Altersklasse im Drei- oder Vierkampf. Beim Dreikampf konnten sich die Teilnehmer in den Disziplinen Standweitsprung, dem 60 Meter Pendellauf und dem Medizinballstoßen/Kugelstoßen messen. Zum Vierkampf zählte zusätzlich der Hochsprung.

In der jüngsten Altersklasse M8 gingen Paul Schmid, Johannes Kurreck und Max Leibinger an den Start. Mit seinem Sprung über 1,50 Meter konnte Paul hier die Konkurrenz hinter sich lassen. Am Ende erlangte Paul den 3. Platz, Johannes und Max dicht dahinter den 4. und den 5. Platz.

Gemeinsam mit Jonathan Fleckenstein, der in der M9 den 1 Kilogramm schweren Medizinball mit seinem Stoß über 6,60 Meter am weitesten stieß und den 2. Platz erreichte, belegten sie in der Mannschaftswertung im 3-Kampf zudem den 1. Platz.

Maria Kurreck trat in der W9 an und konnte sich mit dem weitesten Sprung ihrer Altersklasse über 1,61 Meter bereits bei ihrem ersten Wettkampf ihren ersten Kreismeistertitel sichern.

In der Altersklasse U12 gingen 3 Fridinger Athleten und 4 Athletinnen an den Start. In dieser Altersklasse konnten die Athleten selbst zwischen Dreikampf und Vierkampf wählen. Im Dreikampf der M10 startete Tim Leibinger, der sich hier nach einem spannenden Wettkampf den Kreismeistertitel erkämpfte. In der W10 starteten Vanessa Gneist und Rose Mayer, die den 3. und den 7. Platz erreichten.

Im Vierkampf der gleichen Altersklasse startete Elioz Michaut der eine Höhe von 1,16 Meter übersprang. Auch Felix Kalinowski, der in der M11 startete sowie Jana Klaude (W10) konnten sich bei ihrem zweiten Wettkampf im Hochsprung auf 1,12 Meter und 1,04 Meter verbessern. Am Ende landete Felix auf Platz 4, Jana erreichte den 1. Platz.

Mit einer sehr schnellen Zeit von 11,35s im 60 Meter Wendesprint war es auch für Hannah Schmid in der Altersklasse W11 ein erfolgreicher Wettkampf, den sie mit dem 2. Platz abschließen konnte.

Die Altersklasse U14 trat schließlich im Vierkampf gegeneinander an. Hier startete Johannes Strobel, der besonders beim Hochsprung mit seinem Sprung über eine Höhe von 1,32 Meter und mit einer 60 Meter Zeit von 10,75s überzeugte. Damit konnte er sich letztendlich den Kreismeistertitel sichern.

Mit insgesamt fünf Kreismeistertiteln und vielen sehr guten Platzierungen war es ein erfolgreicher Wettkampf.