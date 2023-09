Fünf Jahre Aldinger Buchbox

Seit 2018 existiert in Aldingen das öffentliche Bücherregal und hat inzwischen einen hohen Beliebtheits– und Bekanntheitsgrad im Landkreis Tuttlingen und darüber hinaus. Zwei– bis deimal pro Woche kommt ein Anruf mit Bücherangeboten. Es wird umgezogen, aussortiert oder eine Wohnung geräumt. Viele gute Bücher sind zu schade zum Wegwerfen und so wird beim Buchboxteam angefragt, was gebraucht wird. Die Helfer freuen sich über diese wertschätzende Einstellung und deshalb holen sie auch gerne ab, wenn es nötig ist. Von Deilingen bis Immendingen haben sie schon viele hungerte Kilogramm Bücher nach Aldingen transportiert und hier ein Lager eingerichtet.

Dies ermöglicht es, dass es jeden Samstagnachmittag neue Bücher im Regal gibt, meist themenbezogen zusammengestellt, zum Beispiel zu Geschichte, Religion, Kunst, Küche und Reise, aber auch zu Gesellschaft und Politik und Biographien. Auch stehen viele Romane bereit, ins Regal umzuziehen, sobald Platz ist. Gesucht werden immer Kinderbücher, Bilderbücher und Krimis. Jeder kann zu jeder Zeit ans Regal gehen und sich aussuchen, was er möchte. Das Regal wird regelmäßig gepflegt. Es werden auch einzelne Suchwünsche gerne erfüllt bzw. fungieren die Buchboxbetreuer als Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage — alles kostenlos und völlig unkompliziert.

Eher zufällig kam kürzlich ein etwa zehnjähriger Junge ans Regal. Er wartete auf seinen Vater, der zur Kreissparkasse ging. Schüchtern fragte er, ob man denn hier ein Buch mitnehmen dürfe. Er suchte sich ein Buch über Tiere aus und war ganz glücklich. Dies war besonders erfreulich, da Lesen für Kinder enorm wichtig ist.

Das Buchboxteam dankt allen Spenderinnen und Spendern für viele gute und schöne Bücher und wünscht allen Buchboxbesuchern weiterhin viel Spaß beim Stöbern und Lesen.

Kontakt: Elly Wagg–Langmeier, Telefonnummer 07424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefonnummer 07424/85002 (AB).