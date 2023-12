Fünf Chöre - Eine Leidenschaft

Der Sängerkranz Möhringen veranstaltete am 12. November in der Angerhalle ein Herbstkonzert der Superlative!

Die drei vereinseigenen Chöre Salto Vocale, Gemischter Chor und der Seemannschor sowie die beiden Gastchöre Gesangverein Eintracht Rietheim und Via Voce aus Rottweil sorgen für zweieinhalb kurzweilige Stunden. Die große Bandbreite des Programms vom fetzigen Popsong über Schlager mit Ohrwurmqualität bis hin zu Seemannsliedern begeisterte das Publikum in der vollbesetzten Angerhalle. Besondere Gänsehautmomente waren die gemeinsamen Auftritte der verschiedenen Chöre, die nicht nur dem Publikum große Freude bereiteten, sondern auch für die Sängerinnen und Sänger etwas ganz Besonderes waren. Ein besonderer Dank geht an alle beteiligten Chören sowie an alle Helfer im Hintergrund für die Organisation, Dekoration und Bewirtung.

