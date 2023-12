FSJ’ler verteilen kostenlos Kaffee an Gymnasien

Dieses Jahr will der DRK Kreisverband Tuttlingen an jedem Gymnasium im Landkreis Tuttlingen in der Mittagspause kostenlos Kaffee verteilen und gleichzeitig für das Freiwillige Soziale Jahr im Deutschen Roten Kreuz werben. Das Rote Kreuz sucht junge Menschen die ein FSJ im Bereich Mobiler Sozialer Dienst, Krankentransport und Erste Hilfe Ausbildung. Der Mobile Soziale Dienst sucht mehrere FSJ’ler in den Bereichen Essen auf Rädern, Fahrdienste für Menschen mit Behinderung oder Hilfsbedürftige, Hausnotruf und Einkaufsservice und Betreuung. Der Rettungsdienst sucht Unterstützung im Bereich Krankentransport. Des Weiteren suchen wir FSJ’ler im Bereich Erste Hilfe und Soziale Projekte, wie zum Beispiel Unterstützung im Kleiderladen. Um ein FSJ beim DRK machen zu können muss man mindestens 18 Jahre alt sein und ein Führerschein besitzen. Vorteile: Ausbildung zum Rettungshelfer, Sanitäter oder Erste Hilfe Ausbilder, ein dickes Plus im Lebenslauf, Weiterbildungen, Anrechnung als Wartesemester, Anerkennung als praktischen Teil für den Fachhochschulabschluss und man kann danach im Roten Kreuz weiterarbeiten, Zum Beispiel neben dem Studium oder der Ausbildung. Weitere Informationen unter www.drk-tut.de.

