Frühstück vor dem Gottesdienst

Am Sonntag, 16. Juli, lud die Kirchengemeinde Kolbingen ab 9 Uhr zum Gemeindefrühstück ins katholische Gemeindehaus aus. Jeder war herzlich eingeladen, sich an dem üppigen und sehr reichhaltigen Büffet zu bedienen und einen wunderschönen Start in den Tag zu haben. Von Brezeln, Zopf, Wurst, Gsälz, Müsli, Joghurt, Obstsalat, Muffins, Kuchen über Melone, Orangensaft und Kaffee war alles vorhanden.

Pünktlich um 9 Uhr ließen es sich die Frühstücksgäste auch schon schmecken und so verging die Zeit bis zum Gottesdienst wie im Flug. Dieser wurde als Familiengottesdienst zum Thema „Schöpfung“ von dem Vorbereitungsteam und den Kindern fröhlich mitgestaltet.

Ein herzliches Dankeschön an die kleine Schar der Frühstücksgäste für ihre Treue, an die fleißigen Helfer für die Vorbereitung und das Familiengottesdienst–Team.