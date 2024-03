Frühjahrsschnittkurs mit den Gartenfreunden Spaichingen e.V

Bei einem Wettermix aus Regen und Sonnenschein begrüßten die Gartenfreunde Spaichingen fachlich Interessierte beim Baumschnittkurs. In diesem Frühjahr fanden die Kurse in zwei Gärten statt. Jörg Gensicke vom Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. führte in die Thematik ein und brachte umfangreiches Wissen zum Baumschnitt praktisch an unterschiedlichen Gehölzen näher. So erfuhren Kursteilnehmer, dass der Schnitt nach Art und Sorte des Gehölzes unterschiedlich gehandhabt werden sollte. Bei Neupflanzungen oder jungen Obstbäumen wird Anfangs ein Erziehungsschnitt durchgeführt, der in den Folgejahren fortgesetzt werden sollte. Die Seitenäste schneidet man dabei auf die sogenannte „Saftwaage“.

Vom Erziehungsschnitt geht man allmählich zum Instandhaltungsschnitt über, d.h. alles, was zu viel ist und was ungünstig steht, wird entfernt.

So wurde ein in die Jahre gekommener Apfelbaum komplett instand geschnitten und ein Mandelbaum, sowie Säulenpfirsich bekamen einen Erziehungsschnitt verpasst. Bei einem eigenwillig gewachsenen Boskop wurde ein neuer Terminaltrieb definiert und mit den teils starken Eingriffen bleibt abzuwarten, wie umfangreich der Juni Riss ausfallen wird. An einem anderen Apfelbaum wurde ein Schlitzast nach vorheriger fachkundiger Erklärung entfernt. Die vielen Fragen der interessierten Kursteilnehmer konnten mit vielen nützlichen Tipps geklärt werden, so auch die Frage nach dem Sinn und Nutzen der Moos- und Flechtenentfernung an Baumstämmen und Ästen. Laut Gensicke gibt es entgegen früherer Meinung keine zwingende Notwendigkeit, Baumstamm und Äste regelmäßig zu bürsten. Gesundes Gehölz trägt von einem Moos- und Flechtenbewuchs keinen Schaden davon. Moose und Flechten sind ein Indikator für saubere Luft und beherbergen viele Nützlinge, die in einem naturnahgestalteten Garten mehr als erwünscht sind.

Mit den frisch erlangten Kenntnissen sind die Kursteilnehmer nun gut für das neue Gartenjahr gerüstet und beim nächsten Schnittkurs am 27. Juli können Interessierte die Auswirkungen des jetzigen Schnittes sehen und sind eingeladen, sinnvolle „Erziehungsmaßnahmen“ vor Ort mit unserem Fachberater zu erörtern.