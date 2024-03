Frühjahrsschnittkurs beim OGV Spaichingen

Wie jedes Jahr veranstaltete der OGV am 9. März in seinem Vereinsgarten neben der Marienkapelle einen Frühjahrsschnittkurs unter der Leitung von Adolf Kupferschmid. In dem weitläufigen und schönen Garten gab es genügend Objekte, an welchem die folgenden Fertigkeiten demonstriert werden konnten:

Instandhaltungsschnitt; Pflanzschnitt; Erziehungsschnitt (Aufbau einer Pyramidenkrone); Formieren (Schnittmaßnahmen für qualitativ hochwertige Früchte); Verjüngungsschnitt; Schnittanleitung für Beerenhecken. Dazu gab es auch Tipps, welche praktischen Schnitt- und Sägewerkzeuge diese Arbeiten erleichtern.

Nach der „anstrengenden“ Lehrstunde liessen die Besucher den Nachmittag auf der sonnigen Terasse bei Kaffee und Kuchen in geselliger Runde mit Erfahrungsaustausch ausklingen. Und unser Kassierer Hans Ulmschneider freute sich über den Inhalt im Spendenkässle.

Der Vereinsgarten ist auch in diesem Jahr an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so dass der Gartenliebhaber das Ergebnis des Schnittkurses begutachten kann.