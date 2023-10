Vergnügliches Chorprogramm „…und tschüss!“

Ein vergnügliches Chorprogramm unter dem Motto „…und tschüss!“ gibt es am Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr in Frittlingen in der Leintalhalle. Angekündigt ist ein Männerchorkonzert der besonderen Art. Seit Jahren präsentieren die Frittlinger Männer unter der Leitung von Uli Groß unterhaltsame Konzerte mit tollen Chorsongs, Schauspiel und Filmeffekten vor großem Publikum. Wieder ist der Frauenchor „Frittlinger Sisters“ mit am Start, eine kleine Band um Michael Diefenbacher und die bewährte Frittlinger Theratergruppe. Dieses Mal geht es um einen Schwaben, der Leine zieht und sich in der Welt rumtreibt, während seine Gattin ihn heimlich im Auge behält und rechtzeitig für ein geordnete Verhältnisse sorgt. VVK beim Frittlinger Bäcker, in der Volksbank Frittlingen und per Mail unter [email protected].