Sie trafen und trafen und trafen. Mit 17 und 14 Treffern wurden Oliver Gagesch vom TV Onstmettingen und Katrin Süßer die Torschützenkönige beim 52. Handball-Dreikönigsturnier des TV Frittlingen. Für Platz eins reichte es mit ihren Teams trotzdem nicht. Im Finale waren der HC Goldach/Rorschach und der TV Weilstetten zu stark. Für beide Vereine war es der erste Triumph in Frittlingen.

Zwei Absagen wirbeln Spielplan durcheinander

„Wir sind mit dem Turnier sehr zufrieden. Wir hatten einen guten Zuschauerbesuch und viele spannende Spiele“, bilanzierte Udo Faulhaber, Vorsitzender des TVO. Er und seine Mitstreiter hatten bei der Organisation des Wettbewerbs kurzfristig doch noch mehr Arbeit gehabt, als ursprünglich gedacht. Weil am Donnerstagabend mit dem HSG Marbach/Rielingshausen und dem TV Spaichingen III zwei Mannschaften aus der Gruppe A ihr Kommen abgesagt hatten, mussten „wir den Turnierplan noch einmal komplett umschmeißen. Das war dann am Donnerstag schon etwas hektisch“, sagte Faulhaber. Gespielt wurde in zwei Vierer- statt der zwei Fünfergruppen.

Gastgeber mit makelloser Gruppenphase

Die Änderungen bekam der TV Aixheim zu spüren, der in die Gruppe A verschoben wurde. Dort war nach drei Spielen Endstation. Der TVA, der nicht mit seiner Landesliga-Truppe angetreten war, kam hinter Gastgeber HC Frittlingen/Balgheim/Neufra (6:0 Punkte/31:25 Tore) und dem TV Meßkirch (3:3/25:20) nur auf den dritten Platz. Die gegenüber dem punktgleichen TVM schlechtere Tordifferenz (25:26) verhinderte das Weiterkommen. Vierter wurde die TG Schömberg (0:6/23:33).

In der Gruppe B setzte sich Vorjahressieger TV Onstmettingen (6:0/35:18) durch. Mit 4:2 Punkten (38:24 Tore) sicherte sich der schweizer Club HC Goldach/Rorschach das Weiterkommen vor dem HC Frittlingen/Balgheim/Neufra II (2:4/25:30) und der SG Schemmerhofen/Uttenweiler (0:6/18:44). Auch in den Halbfinale ließen sich die beiden Teams nicht vom Erfolgspfad abbringen. der TVO schlug Meßkirch 7:6, Goldach/Rorschach ließ den Gastgeber beim 6:3 das Nachsehen.

Schweizer verhindern "Matchball" für Onstmettingen

Auch wenn das kleine Finale im Siebenmeterwerfen entschieden wurde und dort der HC FBN das bessere Ende für sich hatte, war Faulhaber mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden. „Wir wussten ja gar nicht, wer überhaupt spielen konnte. Von daher ist Platz drei ein sehr guter Abschluss.“ Im Finale verhinderte Goldach/Rorschach mit dem 9:4 den zweiten Sieg in Serie des TV Onstmettingen. Bei einem zweiten Sieg hätte der TVO bei der 2025er-Auflage einen Matchball gehabt. Bei drei Siegen in Serie darf der Verein den „Felsen“-Wanderpokal behalten. Zuletzt waren die Herren des TV Aixheim (2019/2020) sowie die Frauen der HSG Rottweil (2019/2020) dem dreifachen Sieg nahe gewesen.

Bei den Damen wurde in der Fünfer-Gruppe nach dem Modus Jeder-gegen-jeden gespiel. Der TV Weilstetten setzte sich mit 8:0 Punkten (49:23) klar an die Gruppenspitze, gefolgt von der HSG Rottweil mit 6:2 Punkten (37:37). Mit je zwei Pluspunkten reihten sich der HC FBN (2:6/40:44), die erstmals spielende SG Schemmerhofen/Uttenweiler (2:6/38:40) und die TG Schömberg (23:43) auf den weiteren Plätzen ein. Bei Punktgleichheit hatte zunächst der direkte Vergleich vor der Tordifferenz gegolten.

Sie mühten sich nach Kräften: Am Ende war die HSG Rottweil für den HC Frittlingen/Balgheim/Neufra (gelb) aber zu stark. (Foto: )

Für das Finale der Damen hatten sich die beiden Gruppenersten qualifiziert. Dort musste sich Rottweil wie in der Gruppenphase (6:13) gegen den TV Weilstetten (9:15) deutlich geschlagen geben. „Die HSG Rottweil und der TV Weilstetten waren schon die Favoriten. Beide Teams waren zu Recht im Finale“, meinte Faulhaber.

Wermutstropfen: Spieler bricht sich die Hand

Bei der anschließenden Siegerehrung überreichten der TV Abteilungsleiter Felix Schellhorn sowie die beiden TV-Vorstände Thomas Zepf und Udo Faulhaber die Pokale und die Preisgelder an die erfolgreichen Mannschaften. Einen Teil der Beträge dürften die Teams bei der anschließenden gut besuchten Players Party wieder umgesetzt haben. Einziger Wermutstropfen aus Sicht des Ausrichters war eine Verletzung eines Spielers der SG Schemmerhofen/Uttenweiler, der sich die Hand gebrochen hatte.