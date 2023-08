Tennisclub Frittlingen feiert 50. Jubiläum

Der Tennisclub Frittlingen feiert am Wochenende 1. bis 3. September sein 50. Jubiläum auf dem Tennisgelände in Frittlingen. Beginn ist am Freitag, 1. September, mit einem Festakt für geladene Gäste. Der Samstag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Freundschaftsspiel, welchem um 11 Uhr ein Laiendoppel folgt. Ab 19.30 Uhr steigt eine Party mit Blechbengel und DJ Fazz.

Am Sonntag, 3. September, steht ab 9 Uhr das Doppelturnier Herren 30/50 auf dem Programm. Ab 10 Uhr wird Frühschoppen mit dem MV Frittlingen angeboten. Mittagessen gibt es ab 11.30 Uhr mit anschließendem Kaffee und Kuchen. Festausklang ist um 18 Uhr mit Verlosung und Live–Musik. Für Kinder wird den ganzen Tag ein Kinderprogramm geben wie Kinderschminken, Hüpfburg und eine Tennisolympiade.