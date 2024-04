Anschubfinanzierung

Sparpotential: Gemeinde fördert neue Heizungspumpen

Frittlingen / Lesedauer: 2 min

Der Gemeinderat Frittlingen fördert den Austausch alter Heizungspumpen. (Foto: Colourbox )

Der Gemeinderat will mehr Energieeffizienz in Frittlinger Haushalte bringen. Dafür greift er auch in die eigene Tasche.